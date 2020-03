PSG : Neymar vendu 150 ME, le Qatar prêt à dire oui ?

Dans : PSG.

Un an après avoir fermé la porte à un départ de Neymar au mercato, le PSG pourrait bien revoir sa position concernant un transfert du Brésilien cet été.

Malgré des buts décisifs au match aller et au retour face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Neymar ne sera certainement pas retenu par le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. En effet, ESPN annonce que du côté de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, on ne fermera pas la porte à un départ du Brésilien en juin prochain. Cela ne veut en revanche pas dire que l’ancienne star du FC Barcelone sera bradée puisque le média indique que le PSG réclame une somme avoisinant les 150 ME pour lâcher Neymar.

Déçus par les performances d’Antoine Griezmann depuis son arrivée l’été dernier, les dirigeants du FC Barcelone accueilleront certainement cette nouvelle avec joie. Et pour cause, l’écurie de Lionel Messi rêve de rapatrier Neymar au Camp Nou depuis plusieurs mois. Cela pourrait être possible au vu de la position du PSG. En revanche, le média américain est catégorique concernant l’avenir de l’autre grande star du Paris Saint-Germain, à savoir Kylian Mbappé. Effectivement, il est notifié que si le PSG est prêt à se séparer de Neymar, il est tout simplement impensable pour l’Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de se séparer de Kylian Mbappé. L’objectif du Paris SG est toujours de prolonger le contrat du Français. Pour l’heure, Kylian Mbappé est pour l’instant lié au champion de France en titre jusqu’en juin 2022. L’enjeu pour le PSG est donc de prolonger l’ancien Monégasque avant le mercato estival de 2021, durant lequel le Real Madrid souhaite passer à l’offensive pour s’attacher les services de Kylian Mbappé…