PSG : 15 ME pour virer Tuchel, le Qatar n’est pas prêt

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité au sein du club francilien.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo n’est pas un grand fan du technicien allemand, qu’il n’a pas personnellement choisi. Le directeur sportif brésilien aimerait placer un homme à lui dans les semaines à venir et notamment en cas de désillusion en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame mercredi soir. Mais il ne sera pas si simple que cela d’éconduire Thomas Tuchel et de lui signifier le chemin de la sortie, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national révèle dans son édition du jour que licencier Thomas Tuchel et l’ensemble de son staff coûterait la coquette somme de 15 ME à Paris.

Or, le Qatar n’est absolument pas prêt à payer une telle somme pour renvoyer son entraîneur. Effectivement, les temps ont changé depuis l’ère Laurent Blanc et désormais, QSI fait attention à ses sous, notamment pour une raison précise. Le quotidien révèle notamment que la direction du Paris Saint-Germain conserve de côté cette somme de 15 ME dans le cas où la cour d’appel de Paris confirmerait la décision du tribunal de commerce dans l’affaire Accor. De plus, il est rappelé que le Paris Saint-Germain a enregistré des pertes inédites lors de la saison 2019-2020 en raison de la crise du Covid-19. Les estimations prévoient 120 ME de pertes cette saison et au moins 100 ME pour la saison à venir. Plus que jamais, l’heure n’est donc pas à licencier Thomas Tuchel, lequel est quasiment assuré de poursuivre l’aventure au PSG et d’aller au terme de son contrat. Il a néanmoins tout intérêt à se qualifier face à l’Atalanta Bergame afin de s’éviter une mauvaise surprise…