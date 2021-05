PSG : 126 ME en finale de C1, ça donne envie d’y revenir

Dans : PSG.

Ce mardi, le PSG joue un match décisif face à Manchester City, aux nombreux enjeux sportifs mais également économiques.

Dans le contexte financier actuel, une qualification pour la finale de la Ligue des Champions vaut de l’or. Et le constat n’a jamais été aussi vrai pour le PSG, qui a goûté aux juteuses recettes d’une finale de la compétition la saison dernière. Battu par le Bayern Munich lors du Final 8 à Lisbonne à la fin de l’été, le club de la capitale a tout de même reçu la coquette somme de 126,8 ME. Ironie de l’histoire, le PSG a touché une somme légèrement supérieure à celle versée au Bayern Munich, qui a récolté 125,5 ME. Les chiffres sont beaux et font rêver dans un tel contexte et nul doute que les dirigeants du PSG ont appuyé sur ce point auprès des joueurs avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City ce mardi soir.

91,2 ME pour Lyon

Le pactole aurait toutefois pu être encore plus gros pour le PSG en finale de la Ligue des Champions la saison dernière, si la saison n’avait pas été impactée par la pandémie de Covid-19. Et pour cause, dans son bilan financier de la saison passée, l’UEFA estime le manque à gagner d’environ 3,5 %. Concrètement, cela représente une diminution de 4,4 ME pour le Paris Saint-Germain et de 4,3 ME pour le Bayern Munich. Et l’Olympique Lyonnais dans tout ça ? Les Gones aussi ont brillé à Lisbonne en éliminant la Juventus Turin en huitième de finale puis Manchester City en quarts. La bande de Jean-Michel Aulas a également reçu une belle dotation de la part de l’UEFA avec 91,2 ME. Engagé en phase de poules et rapidement éliminé, Lille a touché 36,4 ME malgré ses mauvais résultats. Preuve que financièrement, il vaut mieux perdre en Ligue des Champion que passer les tours en Ligue Europa, une compétition bien moins rémunératrice.