PSG : 10ME dans la poche de Paris, Weah sur le départ

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au Celtic, Tiimothy Weah ne reviendra pas dans la capitale après ce séjour écossais si l'on en croit les révélations de L'Equipe. En effet, le jeune attaquant de 19 ans a tapé dans l'oeil des dirigeants de Lille, lesquels auraient déjà entamé les négociations avec leurs homologues du PSG. Et les discussions semblent avoir d'ores et déjà abouti autour d'un transfert à hauteur de 10ME plus des bonus pour le Paris SG, tandis que Timothy Weah signera lui un contrat de cinq avec le LOSC où il participera donc à la Ligue des champions.

Formé au Paris Saint-Germain, l'international américain, et fils de Georges Weah, n'a pas réellement eu sa chance au PSG, et il a bien compris que pour avoir du temps de jeu il devrait bouger. Cela devrait être le cas très rapidement, ce qui permettra au Paris SG de faire rentrer 10ME dans la colonne des recettes pour le bilan financier qui sera présenté à l'UEFA le 30 juin. Une bonne opération pour l'attaquant et pour le club de la capitale, tandis que du côté de Lille on est persuadé de faire une très bonne pioche. Que demande le peuple.