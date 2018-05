PSG : 100 ME pour une sentinelle, Paris attend le feu vert de l'UEFA

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Grillé par Manchester United pour Fred, même s’il faudra attendre l’officialisation pour en être certain, le Paris Saint-Germain est toujours lancé dans l’opération sentinelle.

Avant toute proposition, le club de la capitale française attend de savoir à quelle sauce il sera mangé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, mais cela n’empêche clairement pas de prospecter. Et selon le Corriere dello Sport, le champion de France se rapproche de plus en plus de Sergej Milinkovic-Savic. Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés par le milieu de terrain serbe, mais le PSG a pour le moment pris les devants.

Toutefois, la partie est loin d’être gagnée, tant la Lazio se montre gourmande pour son métronome. Privé de Ligue des Champions, le club romain s’expose à un départ de son joueur, mais demande pour cela la somme de 150 ME. Une annonce osée qui permet en réalité de tabler sur un transfert aux alentours de 100 ME. A la Paul Pogba. Un montant qui a pour le moment de quoi faire peur au PSG, qui craint d’être surveillé de près par l’UEFA sur ses acquisitions après son fol été 2017.