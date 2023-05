Prolonger au PSG, la pire décision de Mbappé ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a tout juste un an, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger au PSG malgré une offre ferme de la part du Real Madrid.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin dernier, Kylian Mbappé avait les cartes en mains pour son avenir. Quelques mois auparavant, l’international tricolore regrettait d’avoir été retenu par Nasser Al-Khelaïfi malgré sa volonté de rejoindre le Real Madrid. Tout le monde s’attendait donc à voir l’ancien crack de l’AS Monaco s’engager librement pour le club de la capitale espagnole mais contre toute attente, Kylian Mbappé signait finalement une prolongation de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain à des conditions financières très avantageuses, faisant de lui le joueur le mieux payé d’Europe.

Mbappé regrette-t-il d'avoir prolongé au PSG ?

Financièrement, il est clair que le Real Madrid n’aurait jamais pu suivre le PSG mais sportivement, Kylian Mbappé n’a sans doute pas gagné au change. Une nouvelle fois, le club merengue est en demi-finale de la Ligue des Champions pendant que le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitièmes de finale. A en croire Mario Cortegana, journaliste de The Athletic, il est clair et net que le capitaine de l’Equipe de France regrette sa décision de l’été dernier.

« Le joueur a regretté d'être resté au PSG car il s'est senti trahi, car le projet n'était pas ce que le club lui avait promis. Il veut jouer un jour au Real Madrid. Le Real Madrid a toujours entretenu une relation, plus ou moins forte selon les périodes, avec l'entourage du joueur. On parle beaucoup de savoir si quelque chose pourrait arriver cet été. On me dit que c'est presque impossible, pour ne pas dire totalement impossible, juste parce que cette affaire a démontré que 1 000 choses peuvent arriver » analyse le journaliste avant de conclure.

« La première chose est de savoir ce que le joueur va faire par rapport à son année de contrat supplémentaire où il peut prolonger son contrat, jusqu'en 2025, qui est une décision unilatérale. Nous devons attendre et voir » a-t-il fait savoir. Quoi qu’il arrive dans le futur, il semblerait donc que Kylian Mbappé ait de gros regrets sur le passé et notamment sur sa décision de prolonger au PSG plutôt que de filer au Real Madrid. Des révélations qui ne vont pas remonter le moral des supporters parisiens.