Lionel Messi au PSG, ce n'était pas un choix !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé cet été en provenance de Barcelone, Lionel Messi n’a pour le moment pas totalement convaincu au PSG. Il n’a pas encore marqué en championnat et seulement trois fois toutes compétitions confondues, connaissant quelques blessures. S’est-il tromper de club en venant à Paris ? La réponse est non.

Son arrivée a fait fantasmer de nombreux connaisseurs du football, supporters parisiens ou pas. Lionel Messi au PSG, c’est une réalité bien fraîche et une idée presque illusoire quelques mois plus tôt. Mais, Barcelone a du se séparer de l’Argentin et tout s’est enclenché. Si bon nombre d’observateurs s’interrogeaient sur la possibilité de voir Messi dans un autre club que le FC Barcelone, il était surtout intéressant de se demander comment la Pulga allait s’adapter à la Ligue 1 et au PSG, avec son attaque de stars Mbappé-Neymar. Le moins que l’on puisse dire c’est que les interrogations demeurent encore quand l’Argentin, si prolifique en nombre de buts marqués avec le Barça, n’a pas encore fait trembler les filets du championnat de France. En plus, les blessures s’en mêlent, ce qui peut interroger sur la réelle pertinence de l’arrivée de Messi au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Le PSG et son contexte idéal pour Messi

Messi aurait-il pu aller ailleurs ? Comme à Manchester City, rejoindre Pep Guardiola, comme cela a longtemps été suggéré ? Ou dans un autre mastodonte européen ? Julien Laurens n’en est pas convaincu. Le correspondant RMC en Angleterre a analysé le début de parcours de Messi au PSG pour le média américain ESPN. Pour lui, Messi et le PSG c’est la chronique d’un mariage annoncé. « En termes simples, c'était la seule option de Messi. À partir du moment où Barcelone l'a informé qu'ils ne pouvaient pas le garder, le PSG était la seule nouvelle destination viable. Cependant, cela correspondait parfaitement à ce que voulait le sextuple vainqueur du Ballon d'Or : un club capable de payer son énorme salaire, une équipe très forte où il pourrait remporter une autre Ligue des champions après l'avoir soulevée en 2006, 2009, 2011 et 2015 avec le Barça, un endroit où il pourrait jouer avec des amis et anciens coéquipiers ( Leandro Paredes , Neymar , Angel Di Maria) et où le manager le comprendrait (Pochettino), une ville où sa famille serait heureuse et un club où la marque Messi pourrait continuer à grandir. », développe t-il. Reste maintenant à faire déboucher de cette union légitime, une Ligue des Champions ce que rêvent depuis toujours les propriétaires du PSG.