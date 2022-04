Pogba quatre ans au PSG, accord trouvé ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Paul Pogba se confirme à Manchester United. En fin de contrat, l’international français se dirige plus que jamais vers le PSG.

Paul Pogba première recrue du mercato estival au Paris Saint-Germain, ça se précise. A en croire les informations du site Todo Fichajes, un accord total a été bouclé entre le PSG et Paul Pogba pour un contrat de quatre ans. En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, le champion du monde se laissait depuis de nombreux mois le temps de la réflexion. Les récents évènements à Old Trafford, où il a été copieusement sifflé par les supporters de Manchester United, ont visiblement aidé Paul Pogba à prendre une décision définitive. Malgré un salaire confortable proposé par les Red Devils, l’ancien milieu de terrain du Havre et de la Juventus Turin a fait savoir à son manager Ralf Rangnick qu’il n’envisageait pas de prolonger son contrat en faveur de Manchester United.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Pogba a pris la décision de quitter Manchester United

Une décision murement réfléchie de la part de Paul Pogba en concertation avec son agent, le très puissant Mino Raiola. De son côté, le représentant de l’international français est en négociations avec Leonardo et avec les dirigeants du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines afin de discuter d’une éventuelle signature dans la capitale française. En actant son choix de quitter Manchester United, Paul Pogba a par conséquent fait accélérer les discussions avec le PSG. Et selon le média espagnol, un accord a rapidement été bouclé pour un contrat de quatre ans. A ce jour, les détails financiers du potentiel contrat entre le PSG et Paul Pogba n’ont pas filtré. Le média explique par ailleurs que de base, Paul Pogba était plus favorable à un retour en Italie et plus précisément à la Juventus. Finalement, le Français se serait laissé tenter par le Paris SG même si cette information devra maintenant trouver une confirmation dans l’Hexagone.