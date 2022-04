Pochettino viré par le PSG, un silence assourdissant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La fin de la saison approche et on imagine mal comment le PSG pourrait conserver Mauricio Pochettino cet été. Les indices vont tous dans le même sens pour le technicien parisien.

Effectivement, le sort de l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain semble scellé. L’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid risque d’être fatale à Mauricio Pochettino, critiqué par une majorité des observateurs et conspué par le Parc des Princes à l’annonce des compositions des équipes dimanche soir lors du match entre le PSG et Lorient. En une saison et demie dans la capitale française, Mauricio Pochettino n’a pas réussi à inculquer ses idées à son équipe, ce qui risque de lui être fatal lors du mercato estival. Le licenciement de l’Argentin ne fait plus aucun doute mais en conférence de presse, Mauricio Pochettino a assuré qu’il n’avait eu aucune discussion avec la direction du Paris SG sur son avenir. Un silence assourdissant de la part de Pochettino et de l’état-major du club à quelques semaines de la fin de la saison.

Pochettino botte en touche sur la question de son avenir

🔴 Mauricio Pochettino et Neymar ont été copieusement sifflés à l’annonce des équipes. pic.twitter.com/KkI8QJkfHH — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 3, 2022

« Si c'est possible de rester au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, on respectera aussi la décision prise par le club pour le futur. Il se passera ce qu'il se passera » a lancé Mauricio Pochettino, bottant en touche au sujet de son avenir comme il sait si bien le faire sur de multiples sujets. Alors que Zinedine Zidane demeure la priorité du PSG dans l’optique de la saison prochaine, bien que l’ancien coach du Real Madrid ne semble pas emballé à 100 %, l’avenir de Mauricio Pochettino devrait quoi qu’il arrive s’écrire loin du Paris Saint-Germain. L’ancien entraîneur de Tottenham, qui a laissé un bon souvenir en Premier League, a toujours la cote Outre-Manche et pourrait rebondir à Manchester United.