Pochettino viré, Leonardo démissionne, ça va saigner !

Par Guillaume Conte

Une véritable révolution se prépare au Paris SG après la nouvelle énorme désillusion rencontrée face au Real Madrid.

Face à une formation madrilène qui semblait partie pour mordre la poussière sans vraiment avoir la capacité de réagir comme lors du match aller, la deuxième période a été totalement folle et le PSG s’est littéralement écroulé pour perdre 3-1 en une poignée de minutes. L’élimination qui en découle résonne comme un tremblement de terre du côté du club de la capitale, où de grandes décisions pourraient être prises. Média anglais très proche du clan Pochettino depuis son passage en Angleterre, The Telegraph annonce que l’entraineur argentin va être viré dans les prochains jours après ce fiasco. Ce n’est pas uniquement cette élimination qui précipite le départ du technicien du PSG, mais la perte du titre de champion la saison passée, le manque d’identité de jeu, et ce nouveau revers malgré un effectif plus prestigieux que jamais.

Manchester United déjà là pour Pochettino

Résultat, Manchester United voit en cette décision à venir du Paris SG une opportunité idéale de récupérer un entraineur à moindre frais. De son côté, Le Parisien évoque aussi le départ de Pochettino, mais plutôt à la fin de la saison, après quelques mois qui ne voudront plus dire grand chose pour terminer l’exercice en cours. L’entraîneur est souvent le premier fusible qui saute en cas de résultat décevant, et le PSG n’a jamais eu besoin de beaucoup plus pour faire sa révolution, surtout si un certain Zinedine Zidane accepte de venir.

Leonardo prêt à démissionner ?

Néanmoins, le coup de balai pourrait concerner plus que l’entraineur du PSG puisque Le Parisien suggère que Leonardo pourrait bien mettre un terme à son engagement avec le club de la capitale de lui-même. Cette équipe avec Sergio Ramos, Donnarumma, Messi et compagnie, c’est lui qui l’a montée de toutes pièces, et c’est un échec à tous les niveaux. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris ne vont pas l’épargner, et comme le suggère le quotidien francilien, le Brésilien pourrait prendre les devants et décider d’arrêter les frais à l’issue de la saison. Car au PSG plus que jamais, c’est la Ligue des Champions qui est le juge de paix de la saison, et cette élimination face au Real Madrid, aussi prestigieux soit le club espagnol, est une humiliation pour les supporters parisiens, mais aussi pour ses propriétaires.