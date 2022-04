Pochettino et Mbappé restent au PSG, c'est sûr à 100 % !

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Mauricio Pochettino a pris la parole en conférence de presse pour annoncer qu'il se voyait rester au PSG. Et Kylian Mbappé aussi.

Ce vendredi 29 avril 2022 à 21 heures, le Paris Saint-Germain, fraîchement auréolé du titre de champion de France, va rendre visite à Strasbourg pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Ce jeudi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino, le coach parisien, a livré plusieurs informations des plus croustillantes. Sportivement parlant, ce déplacement en Alsace est loin d'être le match de l'année pour le Paris Saint-Germain. C'est peu de l'écrire. En revanche, maintenant que l'objectif est atteint, autrement dit, que le titre de champion est en poche, le PSG pourrait rapidement débuter les grandes manœuvres. Mauricio Pochettino, lui, a allègrement pimenté cette conférence de presse en effectuant une sortie des plus tranchantes sur son avenir : « A 100% aujourd'hui je reste au PSG l'an prochain et Kylian Mbappé sera là aussi ». Des propos qui ont le mérite d'être clairs alors que le technicien argentin est contractuellement lié avec le club de la capitale jusqu'en 2023. Mais que son départ cet été est largement envisagé par bon nombre de médias depuis plusieurs jours.

Pochettino se projette et voit Mbappé rester à ses côtés

🗣🎬



À la veille de #RCSAPSG, le coach 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 évoque notre prochain adversaire.



💬 « Le @RCSA réalise une magnifique saison. À l’aller, on avait eu un match très difficile. C’est aussi une équipe qui a beaucoup grandi au cours de la saison ». pic.twitter.com/vqtwpHGQpR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2022

Outre le nom ronflant de Zinédine Zidane, Antonio Conte, actuellement en place à Tottenham, a été longuement évoqué dernièrement pour prendre le banc du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, lui, estime que « la communication est bonne » avec ses dirigeants. « On continue à travailler. On ne prend pas seulement en compte le présent, mais on pense aussi au futur », a également indiqué l'ancien coach des Spurs. Est-ce à dire que le doute n'est plus permis et que Pochettino sera bien l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? L'intéressé, lui, y croit dur comme fer en tout cas.

Même optimisme ambiant au sujet du champion du monde français Kylian Mbappé, pourtant libre dans deux mois. « C'est mon sentiment aujourd'hui, ce que je perçois aujourd'hui. Je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. C'est ce que je peux dire à présent. Bien sûr, c'est le football et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer », a ainsi commenté Pochettino. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir. Le coach parisien n'a pas oublié, non plus, d'avoir une pensée sympathique pour son prochain adversaire strasbourgeois. « Ils ont grandi aussi cette saison. C'est une équipe qui sera difficile à jouer, bien préparée avec de très bons joueurs », a conclu Pochettino. Strasbourg - PSG, c'est ce vendredi à 21 heures.