Pochettino dégoûté par le PSG, tapis rouge à Manchester United

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance, et quasiment avec certitude, du côté de Manchester United. L'Angleterre voit l'entraineur argentin lassé par le PSG.

En pleine lutte pour aller chercher l’une des quatre premières places en Premier League, Manchester United a fait le choix inhabituel de prendre un entraineur pour simplement six mois. Histoire de relancer l’équipe après la passe difficile connue avec Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick a donc signé un contrat en deux temps, avec six mois comme manager, et deux ans ensuite comme conseiller au club. La place est donc libre, et elle est clairement pour Mauricio Pochettino. L’Argentin est pourtant en place au PSG, mais la presse anglaise estime que son arrivée à Old Trafford est quasiment déjà acquise.

En 1 an Pochettino aura donc perdu la Ligue 1, le trophée des champions et la Coupe de France ? — Djamel (@Djaameel56) January 31, 2022

Impossible de savoir comment va se terminer la saison dans les deux clubs, mais le temps semble compté pour l’ancien coach de Tottenham, dont la bouillie de football qu’il met en place ne convainc personne au PSG. Une élimination face au Real Madrid scellerait son avenir, et il n’est même pas sûr qu’autre chose qu’une victoire en Ligue des Champions sauverait sa peau. Le Mirror confirme ainsi que la « confiance est maximale » du côté de Manchester United en ce qui concerne la future arrivée de Pochettino. Il s’agit du « candidat numéro 1 » au poste, loin devant les autres managers intéressés ou dans le viseur.

Deux ans au PSG, c'est trop

Une arrivée qui ne surprendrait donc personne, surtout que tenir plus de deux ans au PSG semble inconcevable vu de l’autre côté de Manche. « Cela ne m’étonnerait pas que Pochettino arrive à Manchester United. N’importe qui travaillant au PSG pour un ou deux ans en a vite assez ! Et Poch serait la bonne personne pour MU étant donnée son expérience et sa connaissance de la Premier League », a livré l’ancien joueur de Liverpool et désormais consultant Steve McManaman, persuadé que le PSG est tout simplement en train de dégoûter Pochettino de continuer l’aventure en France. Un sentiment partagé en Angleterre, où tout le monde se rappelle de la petite phrase de Pochettino lors de sa dernière prolongation, où l’entraineur parisien avait cru bon de rappeler qu’il n’y était pour rien, et que c’était une option simplement activée par le Paris SG. On a déjà vu des entraineurs plus enthousiastes à l’idée de prolonger leur contrat…