Pochettino a trahi le PSG, Paris le sait !

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino ne fait pas le bonheur des supporters parisiens. Et le coach argentin n'est pas non plus emballé à l'idée de rester en France.

Un an seulement après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n’est plus en odeur de sainteté du côté du Paris des Princes, et plus les matchs passent plus la colère monte chez les supporters, mais également les consultants. Tandis que dès l’été dernier la possibilité de voir le manager argentin repartir à Tottenham avait été évoquée, sans que personne ne nie cette rumeur, Leonardo avait levé l’option qui permettait de prolonger unilatéralement le contrat de Pochettino jusqu’en juin 2023. Mais le ver était dans le fruit, le comportement du technicien durant cette période de flou étant plutôt étonnant. La saison 2021-2022 a repris, et malgré les signatures de Messi, Hakimi, Ramos, Donnarumma et Wijnaldum, rien que ça, le PSG n’a rien montré de plus, l’entraîneur parisien ne semblant pas pouvoir, ou vouloir, réellement changer des choses sur le plan tactique. Résultat, même si Paris se promène en Ligue 1, c’est de moins en moins le cas, et surtout Kylian Mbappé et ses coéquipiers semblent un peu perdus, comme on l’a encore vu dimanche à Lyon. Au point que le départ de Mauricio Pochettino est toujours évoqué, et plus vite que prévu.

Du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont parfaitement compris que l’entraîneur argentin n’avait déjà plus la tête à Paris, même s’il vient récemment de trouver un logement dans la capitale, lui qui vivait à l’hôtel depuis un an avec une partie de sa famille toujours installée à Londres. Selon Le Parisien, outre un message envoyé directement aux dirigeants de Manchester United en novembre dernier, quand les Red Devils ont limogé Ole Gunnar Solksjaer, l’ancien manager des Spurs discute toujours avec le board mancunien, où il est clair que Ralf Rangnick ne sera pas conservé en fin de saison, du moins comme coach. « Secrètement et discrètement, l’ancien défenseur du PSG maintient des contacts avec Manchester United, pour le cas où il parviendrait à se libérer de son contrat à Paris l’été prochain », explique le quotidien francilien, qui confirme que conscient de cette situation bancale Nasser Al-Khelaifi et Leonado avancent eux sur l'après-Pochettino qui n'est de l'avis général dans les bureaux parisiens plus l'homme de la situation. D'autant plus s'il travaille déjà à son avenir dans le dos du PSG.