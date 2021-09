Photo : Le PSG dévoile un nouveau maillot noir et gris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a dévoilé ce lundi matin sur son site officiel son nouveau maillot third pour la saison 2021-2022.

Ce maillot noir et gris sera notamment utilisé par les coéquipiers de Lionel Messi en Ligue des Champions cette saison. « Lancé officiellement aujourd’hui, la collection Third à dominante noire et grise se révèle puissante. Elle s’inspire des maillots qui ont fait la gloire du Club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens. Plusieurs pièces de la collection rendent hommage aux supporters du Grand Paris en figurant les numéros des départements d’Ile-de-France » explique le PSG sur son site officiel.