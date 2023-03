Ousmane Dembélé, le PSG lance l'assaut !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Ousmane Dembélé est toujours dans le viseur du PSG au mercato.

L’été prochain, le mercato du Paris Saint-Germain devrait être très mouvementé, notamment dans le secteur offensif. En effet, les potentiels départs de Lionel Messi et de Neymar vont chambouler les équilibres et il sera décisif pour Nasser Al-Khelaïfi et pour Luis Campos de miser sur les bons joueurs afin de les remplacer. L’idée est plus que jamais de bâtir un effectif autour de la star et du leader incontesté Kylian Mbappé. Pour cela, des joueurs jeunes et dynamiques comme Victor Osimhen ou encore Marcus Rashford sont pistés par l’état-major du PSG.

Le PSG relance la piste Ousmane Dembélé

A en croire les informations de Don Balon, la priorité se nomme d’ailleurs Victor Osimhen. Mais le coordinateur sportif parisien Luis Campos a bien conscience qu’il sera difficile de déloger le buteur nigérian de Naples. C’est ainsi que pour le média espagnol, le plan B du PSG dans le secteur offensif se nomme Ousmane Dembélé. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, l’international tricolore, titulaire avec les Bleus à la Coupe du monde au Qatar, est une piste étudiée de longue date par l’état-major du PSG. Cet été, Luis Campos pourrait bien passer à l’offensive pour recruter « Dembouz ».

L’entente entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé est un point essentiel pour le Paris Saint-Germain, qui a par ailleurs conscience qu’il est possible cet été de recruter Ousmane Dembélé à moindre coût. Le club de la capitale espère profiter de la position de faiblesse dans laquelle se trouve le Barça pour négocier au rabais la venue de l’ancien attaquant de Rennes et du Borussia Dortmund. Barcelone a besoin de liquidités et pourra difficilement cracher sur un transfert de son attaquant au risque de le perdre pour zéro euro un an plus tard. Le PSG sait qu’il est en position de force et ne devrait pas tomber dans le jeu de la surenchère dans le dossier Ousmane Dembélé.

Dembélé en 2023, Osimhen ou Rashford en 2024 au PSG ?

Don Balon va plus loin dans son article en dévoilant le PSG sur plusieurs années. Le média croit savoir que Marcus Rashford et Victor Osimhen sont intransférables à court terme, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain va se rabattre cet été sur Ousmane Dembélé. Mais pour le média espagnol, l’idée de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi est de recruter l’ailier droit français en 2023… avant de miser sur Rashford ou sur Osimhen en 2024, possiblement pour remplacer Kylian Mbappé. Car pour rappel, le contrat du capitaine de l’Equipe de France expire dans un an et demi au PSG et pour l’heure, rien n’indique qu’il prolongera. Au contraire, ce vendredi, la presse espagnole s’emballe sur une possible signature de « Kyks » au Real Madrid pour zéro euro en 2024…