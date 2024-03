Osimhen plus fort que Kolo Muani, le PSG a un doute

Dans : PSG.

Le PSG a un toujours un œil sur Victor Osimhen dans l’optique du prochain mercato, mais l’état-major parisien a de sérieux doutes sur l’intérêt de recruter le buteur de Naples.

Les choix du Paris Saint-Germain ne sont pas encore connus mais quoi qu’il arrive, le prochain mercato estival sera animé dans la capitale française. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va obliger l’état-major du PSG à recruter du lourd en attaque, que ce soit au poste de numéro neuf ou d’ailier. A ce jour, on ignore quelles sont les priorités de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi puisque des noms en pagaille sont divulgués dans la presse, sans que l’on puisse encore démêler le vrai du faux. Parmi les joueurs régulièrement associés au PSG, celui de Victor Osimhen revient chaque jour ou presque dans la rubrique mercato.

L’attaquant nigérian de Naples connait bien Luis Campos, qui l’avait recruté à Lille et qui a tenté de le faire venir l’été dernier. Est-ce que pour autant, le meilleur buteur de la Série A en 2022-2023 est une cible prioritaire du PSG pour le mercato à venir ? Ce n’est pas une certitude selon le journaliste Matteo Moretto. En effet, ce dernier a dévoilé que Paris suivait bien Victor Osimhen, mais avait encore de sérieux doutes sur l’intérêt de le recruter alors que Luis Enrique peut déjà compter sur Gonçalo Ramos et sur Randal Kolo Muani au poste de numéro neuf.

Le PSG prêt à favoriser Kolo Muani plutôt qu'Osimhen ?

Le club veut laisser une chance aux deux attaquants, recrutés pour 90 millions d’euros chacun l’été dernier, et ne recrutera pas Victor Osimhen pour leur mettre des bâtons dans les roues à moins que l’un d’entre eux quitte le PSG lors du prochain mercato. Quoi qu’il en soit, le Qatar a été fixé sur le tarif de Victor Osimhen, lequel a peu de chances de partir pour une somme inférieure à celle de sa clause libératoire… soit 130 millions d’euros. Une sacrée somme que le Paris SG ne lâchera pas aussi facilement, d’autant que la volonté au sein du champion de France en titre est de tout mettre en œuvre pour que Randal Kolo Muani explose. Car malgré sa saison en dent de scie, le potentiel de l’international tricolore ne fait aucun doute aux yeux du board parisien, prêt à miser sur l’ancien Nantais plutôt que sur Victor Osimhen, aussi surprenant que cela puisse paraitre.