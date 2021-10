Après Icardi, Wanda Nara fait la paix avec son ex

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau en couple avec l’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara a également réglé ses problèmes avec son ex-mari Maxi Lopez. Leurs 40 procès en Argentine et les tensions entre eux sont de l’histoire ancienne. Encore une bonne chose de faite pour le couple de stars.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Wanda Nara a passé une semaine agitée. Après sa séparation avec Mauro Icardi, suivie d’une réconciliation quelques jours plus tard, la femme et agent de l’attaquant du Paris Saint-Germain a réglé ses problèmes avec son ex-mari Maxi Lopez. Depuis plusieurs années, ce n’est plus l’amour fou entre ces derniers, capables de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux et par presse interposée. Ou de s’affronter devant les tribunaux. Mais toutes ces tensions semblent désormais oubliées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_icardi)

En effet, le média TyC Sports nous apprend que Maxi Lopez a accepté de garder les deux filles du couple de stars à Paris pendant leur brève séparation. Mais surtout, l’ancien coéquipier de Mauro Icardi a trouvé un accord avec Wanda Nara pour interrompre leurs 40 procès en cours à Buenos Aires. « Je précise que madame Wanda Nara et monsieur Maxi Lopez ont mis fin à tous leurs procès à ce jour », a communiqué l’avocate de l’Argentine Ana Rosenfeld. Les anciens mari et femme ont bien signé un accord pour mettre un terme à leurs conflits.

Ainsi, Maxi Lopez va continuer à payer une pension alimentaire pour leurs trois enfants jusqu’à leurs 21 ans. Et les deux ex sont parvenus à se partager les propriétés qu’ils possèdent ensemble en Argentine. Enfin, l’avocate de Wanda Nara a démenti la rumeur selon laquelle sa cliente devait payer trois amendes de 50 000 dollars à Maxi Lopez pour avoir parlé publiquement de leur divorce. « Je précise qu'aujourd'hui, personne n'a rien à payer à ce sujet », a certifié Ana Rosenfeld. Cette fois c’est sûr, Wanda Nara et Mauro Icardi en ont fini avec leurs soucis.