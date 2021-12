Opération Mbappé lancée au PSG !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Leonardo a évoqué en longueur l’avenir de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG en a profité pour se montrer extrêmement élogieux envers le buteur français, qu’il considère tout simplement comme le meilleur joueur au monde.

Plus les semaines passent, plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ. La première partie de saison touche bientôt à sa fin, le mercato hivernal va démarrer, et l’international français n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid va officiellement pouvoir négocier avec Kylian Mbappé dès le 1er janvier, et préparer son arrivée pour l’été 2022. Dans le même temps, le PSG tente le tout pour le tout pour retenir son homme fort, son sauveur même depuis des mois. Le Qatar veut offrir à Kylian Mbappé le plus gros salaire du club, devant Lionel Messi et Neymar. Leonardo a poursuivi cette stratégie de séduction dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Le directeur sportif du PSG encense sans retenue Kylian Mbappé et dit croire en une prolongation, alors même que du côté de Florentino Perez on est d'une sérénité absolue après les événements du dernier mercato estival.

Prolonger Mbappé, au PSG Leonardo y croit

Dans le JDD, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain sort l'artillerie lourde afin de parvenir à ses fins dans ce dossier pris très au sérieux du côté de Doha. « Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Au contraire, il peut prendre ça comme une nouvelle motivation (…) Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non… C’est au-delà de l’intérêt du club. À 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable (…) C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat. S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils (Mbappé et son entourage) vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie (à Paris) et qu’on doit respecter ça (leur position). Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois », a assuré Leonardo.

Rien n’est fait, et le suspens perdure encore et encore dans le dossier Kylian Mbappé. Et la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des champions pourrait bien encore retarder la fin de ce feuilleton qui est forcément très important pour le Paris Saint-Germain, l'ancien monégasque portant le club de la capitale à bout de bras depuis le début de la saison, alors que Neymar est out sur blessure et que Lionel Messi a encore besoin de trouver ses repères.