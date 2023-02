OM-PSG : Messi et Neymar sont finis, Daniel Riolo a tranché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a été inoffensif contre l'OM, et ce n'est pas une surprise pour Daniel Riolo. Pour le consultant de RMC, Neymar et Messi ne sont plus au très haut niveau, et ça se voit.

Les langues se délient sur le PSG et ses stars à chaque défaite du club de la capitale. Mais quand il s’agit d’un revers au Vélodrome face à l’OM, le premier en plus de 10 ans, et que la formation provençale a réussi à marcher sur son adversaire pendant la majeure partie du match, les analyses des consultants sont sans pitié. C’est ce qu’a réalisé Daniel Riolo au moment de revenir sur le niveau de jeu du PSG et de ses joueurs. Et dans un constat impitoyable, qu’il a ensuite bien voulu nuancer, le polémiste de RMC a affirmé le contraire de ce qu’il disait depuis des années. Désormais, il ne voit quasiment pas un seul joueur du PSG avoir sa place dans le 11 de l’OM, y compris Messi et Neymar.

Messi et Neymar n'ont plus rien en eux

🗣💬 Daniel Riolo : "Ça parait fou de dire ça aujourd'hui mais aujourd'hui, je ne mets pas un seul Parisien titulaire à la place d'un Marseillais." #rmclive pic.twitter.com/KlNfnipaWU — After Foot RMC (@AfterRMC) February 8, 2023

« Ça parait fou de dire ça aujourd'hui mais aujourd'hui, je ne mets pas un seul Parisien titulaire à la place d'un Marseillais et c’est un drame absolu. Pendant 10 ans, j’ai dit que y’avait même pas un Marseillais qui s’asseyait sur le banc du PSG. Hakimi, Nuno Mendes, ok je veux bien sur le côté, ça dépend du système. C’est inimaginable un truc pareil, ça ne devrait pas exister ce constat. On a vu ce qu'on attendait : un Marseille supérieur. Neymar et Messi ont tenté des percées mais ont buté sur des Marseillais vaillants qui ont abattu un travail incroyable au milieu. Bravo à toute cette équipe de l'OM qui a vraiment été au-dessus. Tout ce qu’on dit depuis des semaines sur les deux attaquants (Messi et Neymar) qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances mais il n’y a plus rien en eux. Ils n’ont plus le très haut niveau », a livré un Daniel Riolo surpris que le PSG n’ait pas montré le moindre répondant à cette équipe marseillaise qui s’est surpassée sur cette rencontre, à l’image des 120 kilomètres parcourus par les joueurs d’Igor Tudor sur ce match.