OM-PSG : Marseille a le secret pour museler Messi

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France ce mercredi, l’Olympique de Marseille se méfie évidemment de Lionel Messi. L’Argentin représente une menace permanente, même s’il n’a pas toujours été en réussite contre le club phocéen.

L’armada du Paris Saint-Germain sera toujours incomplète ce mercredi soir. Si Neymar fait son retour dans le groupe, et probablement dans le onze de départ, Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, n’a pas encore quitté l’infirmerie. Comme le souhaite l’entraîneur Christophe Galtier, qui a assumé ses plans face aux médias, les Parisiens s’appuieront donc essentiellement sur l’Argentin face à l’Olympique de Marseille. Et ce même si la Pulga n’a pas toujours été en grande réussite contre le club phocéen.

Lionel Messi a en effet affronté les Marseillais à quatre reprises depuis le début de sa carrière. Résultat, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas inscrit le moindre but lors de ces rencontres. Son histoire avec les Olympiens avait débuté par un match amical avec un Barça très remanié (0-0) le 7 octobre 2004. Puis sous le maillot du Paris Saint-Germain, le meneur de jeu avait disputé son premier Classique le 24 octobre 2021 (0-0), avant de battre pour la première fois les Marseillais (2-1) au retour la saison dernière en Ligue 1.

Messi a déjà marqué au Vélodrome

Enfin, plus récemment, Lionel Messi avait participé au succès face à l’Olympique de Marseille (1-0) au Parc des Princes en octobre dernier. Là non plus, la star parisienne n’avait pas trouvé le chemin des filets. Mais on se souvient que son coup franc avait heurté la barre de Pau Lopez. A croire que le vice-champion de France en titre ne réussit pas à Lionel Messi, lequel avait tout de même inscrit un but au Vélodrome, c’était lors d’un match amical entre l’équipe de France et l’Argentine (0-2) en février 2009.