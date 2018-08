OM : Le PSG a une idée pour Nsoki, cela ne plaira pas à l'OM !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM, Bundesliga.

Convoité par l'Olympique de Marseille, Stanley Nsoki pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain, mais pas vraiment pour rejoindre le club phocéen. En effet, le jeune défenseur formé au PSG est peut-être en partance pour le Borussia Dortmund afin de servir de monnaie d'échange dans le cadre d'un transfert désiré par le club de la capitale. Paris-United affirme en effet qu'Antero Henrique envisage de placer Stanley Nsoki dans un deal pour faire venir Raphaël Guerreiro au Paris Saint-Germain d'ici le 31 août.

La valeur estimée par le PSG pour Nsoki est de 15ME, ce qui permettra de diminuer d'autant le coût de l'éventuel transfert de Raphaël Guerreiro, arrivé à Dortmund en provenance de Lorient en 2016 pour 12ME et dont la valeur a plus que triplé, selon les dirigeants allemands, depuis qu'il évolue en Bundesliga. L'affaire est donc très loin d'être entendue d'autant que selon PU, Stanley Nsoki a le désir de signer un contrat avec le Paris Saint-Germain et attend désormais qu'une nouvelle proposition lui arrive de la part des dirigeants du club de la capitale. L'OM ne paraît plus réellement avoir sa chance dans ce dossier.