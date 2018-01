OL-PSG : Le pétage de plombs de Daniel Alves a coûté cher

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Arrivé à Paris pour apporter son expérience, sa vista, sa technique et son jeu offensif, Daniel Alves n’a pas répondu aux attentes lors du match face à Lyon, et ce n’est pas la première fois cette saison. En difficulté face au gros pressing lyonnais en début de match, le Brésilien n’a pas vraiment fait la différence offensivement, et a surtout totalement craqué en seconde période.

Après un gros tacle qui allait lui valoir un carton jaune logique, l’ancien barcelonais a perdu ses nerfs en venant se frotter à l’arbitre avec un comportement difficilement acceptable sur un terrain de football. Exclu directement par M. Turpin, il a laissé son équipe à 10, ce qui a failli suffire avant le but de Memphis à la dernière seconde.