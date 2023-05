Oh-oh-oh, oh-oh, Messi préfère Coldplay à la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En course pour le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1, Lionel Messi a séché le rendez-vous de l'UNFP. Le champion du monde avait mieux à faire du côté de Barcelone.

Lancé depuis un an dans une tournée mondiale des stades, le groupe anglais Coldplay était dimanche soir au stade olympique de Barcelone, avant d’enchaîner à partir de mercredi soir quatre dates à l’Etihad Stadium de Manchester. L’an dernier, Chris Martin et son groupe avaient joué quatre soirs au Stade de France à guichets fermés. Mais si on parle de Coldplay sur un site de football, c’est qu’il y avait du beau monde dans les tribunes barcelonaises, et notamment…Lionel Messi. Tandis qu’au même moment Kylian Mbappé recevait le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison de Ligue 1, le joueur argentin était lui dans le stade barcelonais afin d’assister à ce concert. Et le champion du monde 2022 n’était pas seul, puisqu’il était avec son épouse et Cesc Fabregas, son ancien coéquipier au Barcelone. Une présence qui n’est évidemment pas passée inaperçue et qui a forcément fait chavirer de bonheur les fans du Barça.

Lionel Messi fan de Codplay

Lionel Messi a été pris en photo par d’autres spectateurs et cela a été relayé sur les réseaux sociaux, informant la totalité des spectateurs de la présence de cet invité très spécial. Aussitôt, des « Messi, Messi… » ont été entendus dans le stade, confirmant s'il en était besoin que la popularité du joueur était toujours aussi forte à Barcelone, au moment même où Joan Laporta tente de ficeler le retour du joueur qu'il avait viré il y a deux ans, l'envoyant dans les bras du Paris Saint-Germain alors que la Pulga voulait rester au Barça. En préférant aller à un spectacle en Catalogne plutôt que de venir participer à une soirée organisée par le syndicat des footballeurs français, Lionel Messi a clairement fait passer un message, à savoir qu'il se fout royalement de la Ligue 1, et cela, d'autant plus qu'en France le roi s'appelle Kylian Mbappé et pas Lionel Messi. « I used to rule the world, Seas would rise when I gave the word, Now in the morning, I sleep alone, Sweep the streets I used to own » chante Coldplay dans son tube Viva La Vida. Qu'en pense le septuple Ballon d'Or ?