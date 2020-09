Officiel : Sergio Rico jusqu'en 2024 au PSG

Dans : PSG.

Le PSG a officialisé la signature de Sergio Rico, le gardien de but étant désormais lié jusqu'en 2024 avec le club de la capitale.

Doublure de Keylor Navas à Paris, Sergio Rico a eu l'occasion de briller lors du Final 8 puisque le portier prêté l'an dernier par le FC Séville a remplacé Keylor Navas en fin de match contre l'Atalanta, puis contre Leipzig. Et ce samedi, le Paris Saint-Germain a annoncé que le gardien de but espagnol rejoignait définitivement l'effectif de Thomas Tuchel. Le PSG a levé l'option d'achat de 6ME et Sergio Rico a signé pour 4 ans.