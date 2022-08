Officiel : Ebimbe prolonge au PSG et part dans la foulée à Francfort

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Le PSG sécurise l'avenir. Eric Junior Dina-Ebimbe, jeune pépite du centre de formation parisien prolonge jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale. Il est prêté dans la foulée, à l'Eintracht Francfort.

Compliqué de s'imposer au PSG quand on a 21 ans, qu'on est milieu de terrain et qu'il y a des joueurs comme Verratti, Vitinha ou encore Renato Sanches déjà en place. La solution du prêt est souvent plébiscitée. Après des aventures au Havre et à Dijon, Ebimbe va découvrir la Bundesliga avec Francfort. Le milieu de terrain du PSG aura l'occasion de se montrer sur la scène européenne puisque la formation d'Oliver Glasner est qualifiée pour la Ligue des Champions. En Allemagne, il retrouvera un ancien joueur de Paris, le gardien Kevin Trapp, passé au club entre 2015 et 2019 qui l'aidera sûrement à faciliter son adaptation.