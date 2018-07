Officiel : Berchiche quitte le PSG et signe à l'Athletic Bilbao

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi midi le départ de Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao, un transfert finalisé samedi mais qui devait encore être validé par le passage de la visite médicale.

« Le défenseur espagnol quitte le Club dans le cadre d’un transfert définitif. Agé de 28 ans, Yuri Berchiche était le cinquième joueur espagnol à défendre les couleurs du Paris Saint-Germain depuis la création du Club. Le natif de Zarautz, au Pays Basque espagnol, aura disputé 32 matches et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot parisien. Avec les Rouge et Bleu, le latéral gauche aura remporté un titre de champion de France (2018), une Coupe de France (2018) et une Coupe de la Ligue (2018). Le Club remercie Yuri Berchiche pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur à l’occasion de son retour en Espagne », précise le PSG, qui n'indique pas si cette opération s'est concrétisés par un chèque de 24ME comme cela était évoqué. De son côté, le club espagnol a indiqué que Yuri Berchiche jusqu'en 2022 et qu'il avait une clause libératoire à 100ME.