Nkunku au PSG pour 80 millions, Neymar va en pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour renforcer sa ligne d’attaque, le PSG rêve de faire revenir au bercail Christopher Nkunku. Un joueur chassé par Neymar en 2019 !

Le milieu offensif, capable aussi d’évoluer au poste de deuxième attaquant, est intraitable avec Leipzig et fait rêver de nombreux clubs. La formation allemande a bien compris qu’il serait impossible de le retenir cet été, surtout que le PSG, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus le suivent, à des degrés différents. Résultat, il faudra débourser environ 80 millions d’euros pour le faire venir cet été, surtout que désormais, Christopher Nkunku est international français, ce qui n’a fait qu’augmenter sa valeur. Une sacrée somme pour un joueur né à Lagny et formé au PSG, où il était arrivé en 2010, à l’âge de 12 ans. Mais celui qui évoluait à l’époque sur le côté droit du milieu de terrain avait décidé de claquer la porte du Paris SG pour rejoindre l’Allemagne contre 13 ME, au lendemain de son tir au but raté en finale de la Coupe de France 2019 face à Rennes.

Le PSG est là... pour vendre les jeunes

Un départ qui s’explique par un manque de temps de jeu, surtout dans la perspective d’être titulaire, mais aussi par une mise à l’écart liée à Neymar, comme l’explique son agent de l’époque José-Karl Pierre Fanfan. « Il ne rentrait pas dans un projet. Il n’y a pas de projet pour beaucoup de jeunes au Paris Saint-Germain. Le problème est là. S’il y avait un projet pour eux, ils pourraient être prêtés pour s’aguerrir et revenir avec d’autres arguments. Mais ils ne sont pas intéressés. Si financièrement, le PSG peut faire quelque chose, ça part. Quand Nkunku est parti du PSG, il n’y avait pas de regrets du côté parisien. Financièrement, ils avaient fait rentrer de l’argent. Mais c’est un pur Parisien », a fait savoir l’ancien joueur du PSG, avant de raconter une anecdote qui en dit long sur l’accueil qu’avait reçu Nkunku auprès d’une star de l’équipe : Neymar.

Neymar incendie Nkunku, ça a failli mal tourner

« Il y a des joueurs à statut, c’est aussi à eux d’être exemplaire. Je vais vous donner un exemple, un match à Guingamp en début de saison (août 2018). Christopher Nkunku est titulaire. En fin de première période, il a un ballon aux abords de la surface. C’est un joueur qui a toujours été collectif, mais le sens du jeu l’amène à ça: il a une possibilité de décaler Neymar, mais il préfère frapper. Neymar, excès d’humeur, il va le houspiller et lui crier dessus. Trois minutes plus tard, c’est la mi-temps, il va continuer à voir le jeune joueur, à le alpaguer, le houspiller jusqu’aux vestiaires. C’est quasiment venu aux mains, c’est ‘Marqui’ (Marquinhos) qui est venu les séparer. Et derrière, c’est lui qui a été sanctionné, ce n’est pas le joueur expérimenté. C’est le jeune qui a été sanctionné, qui n’a plus été dans le groupe pendant des mois », a souligné Pierre-Fanfan, pour qui Neymar n’a clairement pas aidé Nkunku à se faire sa place au PSG, bien au contraire. Un comportement qui illustre aussi pourquoi les Titis parisiens n’ont pas souvent réussi à s’imposer dans leur club formateur. Surtout si des stars comme Neymar lui font savoir qu'ils ne vont pas les manquer à la moindre occasion.