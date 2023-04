Nicolo Barella ciblé, le PSG tente un coup de poker

Dans : PSG.

L’an prochain, Luis Campos tentera de renforcer le secteur du milieu de terrain au PSG. Le Portugais cible des joueurs de Ligue 1 mais a également des vues en Italie, où il apprécie le profil de Nicolo Barella.

Le prochain mercato estival sera un vaste chantier pour Luis Campos et pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. L’objectif est de faire le ménage dans l’effectif et d’éjecter les indésirables à l’instar d’Hugo Ekitike, de Carlos Soler et des nombreux joueurs qui vont revenir de prêt. En parallèle, l’idée est de rebâtir l’effectif autour de quelques joueurs fiables comme Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi ou encore Kylian Mbappé.

Barella la piste surprise du PSG au milieu ?

Le milieu de terrain sera l’un des chantiers prioritaires de l’état-major du PSG, qui songe à Seko Fofana, Youssouf Fofana ou encore Marcus Thuram dans ce secteur de jeu. A en croire les informations du site 90 Min, le club de la capitale a également les yeux rivés sur les championnats étrangers et notamment sur la Série A, dont les clubs dominent la Ligue des Champions cette saison.

Un joueur plait particulièrement à Luis Campos, il s’agit de Nicolo Barella. Titulaire indiscutable à l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en 2026, l’international italien (43 sélections) est une cible de premier choix pour le PSG au mercato. Sa valeur marchande est toutefois très élevée, estimée à près de 70 millions d’euros. Afin de faire baisser la note, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos envisagent ainsi de tenter un énorme coup de poker en incluant dans le deal un certain Leandro Paredes.

Paredes inclus dans le deal avec l'Inter ?

Prêté cette saison à la Juventus Turin, le champion du monde argentin ne sera pas conservé par le club turinois. Mais l’ancien joueur de la Roma garde une belle cote en Série A et pourrait être inclus dans le deal. Titulaire en début de saison à la Juventus Turin, Leandro Paredes a rapidement perdu sa place et ses relations avec Massimiliano Allegri se sont détériorées. Il n'y a aujourd'hui plus aucune chance de voir la Juve lever l'option d'achat à 20 millions d'euros pour le recruter au PSG. Reste maintenant à voir si l'Inter est susceptible d'être intéressé. Cela ressemblerait à une énorme prouesse de la part de Luis Campos, motivé à l’idée de faire venir Nicolo Barella et qui ne manque pas d’idées pour conclure le transfert du natif de Cagliari.