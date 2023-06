PSG ‍: Kylian Mbappé, ça vaut zéro euro pour Florentino Pérez

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé agite le mercato du PSG, l’international français ayant clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2024. Une situation que guette le Real Madrid avec la plus grande attention, et surtout le désir de le faire venir gratuitement en 2024.

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, une dernière saison et c’est terminé ? La tendance est celle-ci, la star du club parisien ayant fait savoir qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2024 et qu’il n’avait jamais discuté d’une prolongation jusqu’en 2025. Pour le PSG, il n’est pas question de perdre Mbappé pour zéro euro dans un an : soit le natif de Paris prolonge, soit il part dans le cadre d’un transfert… dès cet été.

En toute logique, les regards se tournent vers le Real Madrid mais Florentino Pérez n’a pas vraiment l’intention de signer un gros chèque au Paris SG pour un joueur en fin de contrat douze mois plus tard. C’est ainsi que selon les informations de Paco Gonzalez, journaliste sur la Cadena COPE, il est probable que le Real Madrid ne passe pas à l’action durant ce mercato estival. En revanche, la logique voudrait que le club merengue s’attaque au cas Mbappé dès le 1er janvier 2024, à partir du moment où le capitaine des Bleus sera autorisé à négocier avec le club de son choix dans l’optique d’une signature libre.

Mbappé, une offensive du Real dans six mois ?

« Florentino aimerait bien le signer mais dès le 1er janvier… pas avant. Je suis convaincu qu'il va essayer de l'avoir gratuitement dans six mois. Le marché n'est plus ce qu'il était » a simplement fait savoir le journaliste espagnol, pour qui le Real Madrid a de grandes chances de tenter le gros coup Kylian Mbappé pour zéro euro en janvier prochain. Ce qui signifiait que l’ancien attaquant de l’AS Monaco dispute une ultime saison au PSG avant de filer gratuitement dans son futur club, un scénario inenvisageable aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar.