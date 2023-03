Ni Tuchel, ni Zidane, le PSG va bluffer tout le monde

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se penche déjà sur la saison prochaine, et l'avenir de Christophe Galtier est plus qu'incertain. Mais les candidatures de Thomas Tuchel et Zinedine Zidane ont de gros points noirs, ce qui pourrait déboucher sur une surprise au final.

Au XXIe siècle, aucun entraineur n’est resté seulement une année au Paris Saint-Germain. Même lors des échecs en Ligue des Champions ou à des périodes plus sombres, le club de la capitale a fait confiance sur une durée un peu plus longue à ses entraîneurs critiqués, comme Guy Lacombe ou Laurent Fournier dans l’ancien temps, puis Mauricio Pochettino plus récemment. Christophe Galtier sera-t-il le premier à ne tenir qu’une saison, en raison de son échec face au Bayern Munich alors qu’il possède trois des plus grands joueurs de la planète en Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ? Pour l’heure, des courants opposés évoquent son avenir. D’un côté, Luis Campos assure qu’une nouvelle révolution n’est pas prévue, et que la confiance en l’entraineur français va permettre au PSG de se relever lors de la saison prochaine. Chez les journalistes, supporters et consultants, on rêve d’un nouveau coup de balai et d’un changement d’entraineur pour enfin mettre quelqu’un capable de faire fonctionner le collectif à Paris.

Tuchel de retour, ça ferait mauvais genre

Le dernier mot reviendra bien évidemment au Qatar, à l’Emir et à Nasser Al-Khelaïfi pour connaitre le sort de Christophe Galtier. Pour le moment, un départ imminent n’est en tout cas pas au programme, alors que le titre est bien parti, avec 10 points d’avance à 11 journées de la fin du championnat. Et même si les dirigeants du PSG songeait à se défaire de l’entraineur français, encore faut-il trouver le technicien capable de le remplacer. Car les pistes évoquées récemment ne sont pas aussi faciles que cela. C’est ce qu’a tenu à rappeler le journaliste Jonathan Johnson, qui oeuvre notamment pour CaughtOffside.

Il s’est confié sur le média spécialisé PSG Talk et a fait comprendre que la possibilité de faire venir Thomas Tuchel était tout de même bien plus faible qu’annoncée. Le fait que l’entraineur allemand ait craché à plusieurs reprises sur le mode de fonctionnement et la gestion du Paris SG rend quasiment impossible son retour, tant ce serait vu comme un affront de le faire revenir après ce type de déclaration. De plus, Thomas Tuchel est selon la presse espagnole un favori pour reprendre le Real Madrid si jamais Carlo Ancelotti venait à passer à la trappe.

Zidane et son gros salaire font peur au PSG

Concernant la piste Zidane, pour le moment, rien ne laisse penser que le champion du monde 1998, qui reste à l’écoute de l’offre du PSG, est convaincu que ce projet est le bon pour la suite de sa carrière. Et ses exigences financières calmeraient aussi le club parisien selon Jonathan Johnson, qui précise que la signature de Zidane causerait deux problèmes de taille. Etant donné son énorme salaire et la pression du fair-play financier, Zidane ne pourrait certainement pas avoir le mercato qu’il voudrait pour renouveler l’effectif parisien. Et selon le journaliste spécialisé, certains cadres ne seraient pas forcément chauds à l’idée de voir Zidane arriver, et le bouleversement d’une hiérarchie bien installée au PSG. Un peu trop bien installée, et c’est certainement ce qui fait que même les supporters parisiens, qui n’ignorent pas l’attachement de Zidane à sa ville de naissance qu’est Marseille, espèrent voir la légende du football français mettre un grand coup de pied dans la fourmilière.

Mais pour le moment, ni la signature de Tuchel ni celle de Zidane sont en instance, et cela pourrait forcer le PSG à regarder vers d’autres horizons. Conserver Galtier est bien une possibilité, ce qui étonnerait beaucoup de monde au club si jamais l’entraineur français a vraiment perdu le respect et l’autorité sur son vestiaire. Il reste désormais trois mois à la direction parisienne pour trancher dans ce dossier brulant, et peut-être sortir un entraineur du chapeau pour essayer enfin de permettre au Paris SG de monter un beau visage sur la scène européenne.