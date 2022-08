Neymar viré, le PSG l’a prévenu !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A un mois de la fin du marché des transferts, tout peut encore se passer concernant l’avenir de Neymar, dont le PSG aimerait se séparer.

Sa bonne humeur, son retour en avance de vacances, son goût soudain pour les interviews et les sollicitations commerciales, Neymar est revenu au Paris SG avec de bien meilleures intentions. Pour ne rien gâcher, il est clairement en pleine forme en ce début de saison et la préparation a été bien digérée, à en juger par sa forme lors du Trophée des Champions face à Nantes. Le nouveau Neymar recommence à faire rêver, et il ne fait aucun doute que cette attitude positive lui permettra de recevoir un accueil plus que correcte de la part des supporters du PSG lors des prochains matchs au Parc des Princes. Tout le monde tire dans le même sens, et les fans parisiens savent qu’un grand Neymar sur la saison, peut mener à de très belles choses au mois de mai.

Néanmoins, toutes ces belles intentions ne font pas du tout oublier la situation réelle du Brésilien au PSG. Les dirigeants du club de la capitale n’ont pas apprécié son attitude lors des dernières saisons, et ils ont été déçus par son niveau de performance et de sérieux. L’Emir du Qatar voulait clairement la peau de l’ancien prodige de Santos, et cela n’a pas forcément changé, même si bien évidemment le comportement de Neymar aide à faire passer la pilule.

Mbappé ne croit plus en Neymar

Et si le Brésilien est aussi irréprochable, c’est que le déclic a eu lieu bien avant la reprise. Selon El Confidencial, Neymar a été prévenu par le PSG que les portes pour un départ étaient grandes ouvertes cet été, et qu’il fallait prendre cette menace au sérieux. Malgré sa prolongation de contrat et le fait que peu de clubs peuvent se payer ses services ou avoir grâce à ses yeux, l’ancien barcelonais a été menacé d’être viré à tout prix du PSG. Il lui a notamment été rappelé que ses soutiens dans le vestiaire étaient vraiment peu nombreux, et que même Kylian Mbappé ne sentait pas vraiment le besoin de garder Neymar à tout prix au Paris SG pour atteindre les objectifs fixés. Une sacrée douche froide pour le Brésilien, qui estimait toujours être intouchable, et a compris que ce n’était plus du tout le cas.

Avec un nouvel entraineur et un nouveau système de jeu, tout le monde est en train de trouver sa place, et un départ de Neymar n’est plus évoqué pour le moment. Mais cela peut encore évoluer, le PSG ayant fait passer des messages aux clubs européens que les offres pouvaient toujours tomber sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi, et qu’elles seraient étudiées si le besoin s’en faisait ressentir. Une façon de continuer à mettre la pression sur le numéro 10 parisien, même si ce moyen de peser sur son comportement s’arrêtera en septembre.