Neymar trompe sa femme enceinte, son père le félicite

Par Hadrien Rivayrand

Neymar fait de nouveau parler de lui ces dernières heures. Et pas pour ses performances sur un terrain de football mais bien plutôt pour une infidélité assumée envers sa compagne...

Neymar n'a plus foulé une pelouse depuis de nombreux mois. Le Brésilien a été opéré de la cheville pour ne plus ressentir de gênes dans le futur. Le PSG a pris le taureau par les cornes mais il se dit que le club de la capitale veut désormais se séparer de son joueur. Un sentiment partagé par l'ancien du Barça, même si l'arrivée de Luis Enrique pourrait changer pas mal de choses pour lui. Dans le même temps, Neymar va prochainement connaitre un grand bouleversement dans sa vie puisque la star auriverde va être papa pour la deuxième fois. Sa compagne, Bruna Biancardi, est enceinte. L'annonce faite par le couple sur les réseaux sociaux a forcément fait du bruit, surtout qu'elle pourrait permettre d'assagir enfin la vie dissolue de l'ancien prodige de Santos. Alors que tout semblait aller pour le mieux entre les deux tourtereaux, voilà que Neymar a surpris tout le monde ces dernières heures.

Neymar, son père vole à son secours

En effet, via ses réseaux sociaux, le joueur du PSG a publié un long message d'excuses à son amoureuse, avouant avoir fauté. Une journaliste brésilienne avait indiqué, photos à l'appui, que Neymar avait trompé sa compagne alors que cette dernière est enceinte. Face à la polémique naissante, Neymar a dû réagir. Son message pour Bruna Biancardi a en tout cas rapidement fait parler et nombreuses ont été les personnes à lui répondre. C'est notamment le cas de son père et agent, Neymar Sr. Ce dernier n'a pas voulu trop blâmer son fils et lui a rétorqué : « C'est bien mon fils... la vie n'arrête jamais de nous apprendre. Félicitations (je t'aime) ». Un message qui aura le mérite de donner un peu de réconfort au footballeur, qui ne perd pas le soutien de son clan dans cette épreuve qu'il fait surtout vivre à sa promise. Reste à savoir si sa chérie passera outre son écart, alors que les excuses publiques ont surpris tout le monde dans un club qui ne s'épanche en général sur les réseaux sociaux que pour les bonnes nouvelles. En tout cas, voilà encore une image bien terne donnée par Neymar Jr, dont la vie personnelle reste tumultueuse. Selon The Sun, Neymar et Bruna Biancardi ont commencé à se fréquenter en 2021.