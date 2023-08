PSG ‍: Mbappé insulte le Real, Madrid s'énerve

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid et le PSG démarrent leur saison ce samedi contre respectivement Bilbao et le FC Lorient. Mais aucune des deux équipes ne pourra profiter de... Kylian Mbappé.

L'ombre de Kylian Mbappé va planer dans les prochaines heures au-dessus du PSG et du Real Madrid. Le club de la capitale française veut convaincre le capitaine de l'équipe de France de prolonger ou alors de partir. De son côté, le club merengue n'est pas certain de faire une offre et aimerait récupérer Mbappé l'été prochain gratuitement. Du coup, Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir et ne disputera pas ce début de saison, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. D'ailleurs, si la situation tend à Paris, c'est pareil à Madrid. De plus en plus d'observateurs sont lassés par ce nouveau feuilleton, qui porte finalement préjudice à la Casa Blanca. Ce n'est pas Frédéric Hermel qui dira le contraire.

Mbappé commence à agacer Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lors d'une chronique pour AS, le journaliste a poussé un coup de gueule sur le sujet, invitant le Real Madrid à passer à autre chose. « Je regarde attentivement la convocation rédigée par Don Carlo Ancelotti, entraîneur de l'équipe première du Real Madrid Club de Fútbol, ​​pour ce match contre l'Athletic. Même avec les lunettes pour la vue fatiguée typiques du quinquagénaire que je suis devenu, mais je ne vois ni le nom « Kylian » ni le patronyme « Mbappé ». Je ne les vois pas, ni moi ni personne. Cependant, après un été contaminé par d'innombrables communications (informations, dénonciations, exclusivités qui n'ont rien donné) sur l'attaquant, nous avons commencé cette Ligue avec son image planant sur Madrid et aussi sur tout le championnat espagnol. Je vais vous le dire de la manière la plus juste possible... Ça me fatigue ! (...) C'est insultant pour l'équipe qu'après le sit-in honteux de Mbappé contre le club blanc l'année dernière, sa silhouette ait tellement vampirisé l'attention de Madrid (notamment dans les médias). Laisser le numéro 9 libre était une erreur de la part de Madrid car cela nourrit les espoirs et les fantasmes. Comme Saint Thomas, je crois en ce que je vois. Et je crois en Modric, Bellingham, Camavinga, Carvajal, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Nacho... Ils existent. Mbappé n'existe pas », indique notamment Fred Hermel, inquiet pour le Real Madrid si les esprits ne se reconcentrent pas très vite sur le terrain.