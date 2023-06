Sérieux ou viré, Luis Enrique menace déjà Neymar ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ils se sont connus au Barça, et ils vont se retrouver au PSG. Six ans après avoir quitté le FC Barcelone, Neymar va de nouveau se retrouver sous les ordres de Luis Enrique. Mais, ce dernier sera sans pitié.

Luis Enrique n’est pas encore officiellement l’entraîneur du PSG, mais le technicien, en vacances à Ibiza, a pris de l’avance dans son travail. Tandis que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos finalisent le limogeage de Christophe Galtier contre un chèque de 6 millions d’euros, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a déjà pris son téléphone pour appeler quelques joueurs parisiens. Et, à en croire PSG Community, Neymar est de ceux qui ont été contactés directement par Luis Enrique pour faire le point...et parfois se prendre un coup de règle sur les doigts.

Les deux hommes se connaissent bien puisque le coach de 53 ans était sur le banc du Barça entre 2014 et 2017 au moment où Neymar flambait en Catalogne. Mais, en 2023, le joueur brésilien n’est plus au niveau de celui qui avait transformé le match retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en remontanda. Conscient de cela, celui que l’on surnomme Lucho a pris les devants et a personnellement contacté le numéro 10 brésilien afin de lui mettre un énorme coup de pression.

Luis Enrique téléphone à Neymar

Luis Enrique le sait, et ses dirigeants lui ont probablement confirmé, Neymar s’est perdu dans sa carrière depuis qu’il a signé au PSG en 2017. S’il a souvent été blessé, c’est aussi parce qu’il a totalement mis de côté l’hygiène de vie nécessaire à un footballeur professionnel de haut niveau. La situation a tellement agacé le Qatar, que depuis un an, Nasser Al-Khelaifi tente de trouver un club susceptible de recruter Neymar. Mais, ce n’est évidemment pas facile pour un joueur au salaire qui dépasse les 30 millions d’euros de contrat et qui a encore quatre ans de contrat. Alors, Luis Enrique a lui prévenu le Brésilien que la fête était finie et que s’il voulait pouvoir briller sous le maillot parisien, il va devoir définitivement oublier les nuits arrosées et les soirées festives.

À en croire le site spécialisé, considéré comme proche du PSG, Luis Enrique a été précis et brutal avec Neymar pour que ce dernier ne se méprenne pas. « Lucho a été très clair avec l’international brésilien. En effet, il a exigé de Neymar une hygiène de vie irréprochable (…) Luis Enrique compte bel et bien sur Neymar pour la saison prochaine, ce dernier devra montrer patte blanche. Le futur entraîneur du Paris Saint-Germain a été très clair : si Neymar n’est pas heureux à Paris, il n’a qu’à demander son transfert cet été », précise PSG Community. Prochain sur la liste du futur entraîneur parisien, Marco Verratti. Le thème de l'appel téléphonique pourrait bien être le même.