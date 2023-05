Neymar provoque le PSG, il fête le titre à Barcelone

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le Barça a été officiellement sacré champion d'Espagne après sa victoire sur la pelouse de l'Espanyol. Un grand soulagement pour tous les fans catalans, mais aussi pour certains joueurs parisiens, dont Neymar.

Le FC Barcelone a remporté le 27e titre de son histoire en Liga dimanche soir en battant l'Espanyol 4 buts à 2. Les Catalans auront survolé les débats en championnat, alors que la concurrence était pourtant rude et que les espoirs étaient minimes en début de saison. Mais Xavi a su construire un collectif sérieux et régulier qui a finalement déroulé, même si les choses sont bien différentes sur la scène européenne. Les festivités sont nombreuses à Barcelone après des saisons difficiles sans titres majeurs. Les joueurs sont apparemment allés en boite de nuit pour faire la fête à l'issue du derby face à l'Espanyol. Et selon les informations de Jijantes FC, un invité de marque était présent.

Neymar, la fiesta à Barca

En effet, une partie de la presse espagnole affirme que Neymar est arrivé ce dimanche à Barcelone pour célébrer le titre de champion avec ses anciens coéquipiers catalans à la discothèque Carpe Diem. Le Brésilien a quartier libre, les joueurs du PSG ayant deux jours de repos après leur succès à domicile face à Ajaccio, et Neymar ayant en plus un programme spécial puisqu'il est en phase de récupération après son opération de la cheville. Pas de quoi arranger ses relations avec les fans du club de la capitale française, dont certains réclament son départ l'été prochain.

D'ailleurs, le Brésilien ne serait pas fermé à l'idée de partir. Les champions de France étudient les options pour se débarrasser de Neymar, entre transfert sec, résiliation de contrat à l'amiable et prêt avec option d'achat obligatoire. Récemment insulté et victime de certains à l'entrée de son domicile, Neymar semble terminer son aventure au PSG en roue libre. Le divorce semble plus proche que jamais entre le Brésilien et le club qui l'avait recruté 222 millions d'euros à l'été 2017.