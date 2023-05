Neymar c'est le divorce, le PSG sans pitié

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le coordinateur sportif du PSG, Luis Campos, ne s’en cache pas : sa priorité pour le mercato à venir est de faire partir Neymar. Et il va s'en donner les moyens.

Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain, cela ne fait plus aucun doute puisque l’Argentin est en fin de contrat au mois de juin. Deux ans après son arrivée dans la capitale française, la Pulga va quitter la Ligue 1 sans avoir marqué les esprits ni les cœurs. Neymar, au PSG depuis 2017, a de bonnes chances de suivre son ancien coéquipier du FC Barcelone. Luis Campos a toutefois beaucoup plus de travail pour faire partir l’international brésilien, sous contrat avec le Paris SG jusqu’en 2027 et qui est le maître du jeu, puisqu'il est en mesure de refuser ou non toutes les offres qui arriveront sur le bureau de Luis Campos.

Une rupture de contrat pour Neymar ?

Cependant, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco fait du départ du « Ney » une priorité et semble prêt à employer toutes les méthodes possibles et imaginables pour se séparer de l’ancien ailier gauche du FC Barcelone. À en croire le média Sport Zone, tous les scénarios sont envisagés pour le départ à venir de Neymar : un transfert bien sûr, mais également un prêt avec ou sans option d’achat ou plus surprenant encore, une rupture du contrat à l’amiable en échange d'un chèque colossal que l'Emir du Qatar serait prêt à signer pour se débarasser du joueur de la Seleçao.

De son côté, le numéro 10 du PSG n’est plus fermé à un départ. Il y a encore quelques semaines, il ne voulait pourtant pas entendre parler d’un déménagement estival, mais la volonté de Luis Campos de le faire partir et la position des supporters à son encontre l’ont convaincu de faire ses valises. Inventif et imaginatif sur le marché des transferts, le coordinateur sportif parisien rêve de monter un deal avec Manchester City afin de l’échanger avec Bernardo Silva. Mais si Neymar a la cote en Premier League, ce sont plutôt Chelsea et Manchester United qui sont chauds pour l’accueillir. Chelsea envisage même de renoncer à la signature de Joao Felix -actuellement prêté- dans le but de recruter le Brésilien.

Mourinho souhaitait garder Neymar au PSG

En revanche, aucun club ne semble disposé à s’aligner sur le salaire actuel de l’ancien crack de Santos au PSG, à savoir 30 millions d’euros par an. Notons par ailleurs que José Mourinho, grand favori dans la course à la succession de Christophe Galtier, était initialement favorable à l’idée de garder Neymar dans son effectif au Paris SG. Mais son ami Luis Campos et son potentiel futur président Nasser Al-Khelaïfi lui ont enlevé cette idée de la tête en expliquant que le départ de Neymar était une « priorité totale ». Autant dire qu’à ce jour, un départ du Brésilien semble plus plausible que jamais, car Paris est très confiant à l’idée de boucler son futur transfert, probablement en Angleterre.