Neymar, la terrible douche froide pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne risque pas d'avoir beaucoup d'occasions de vendre Neymar cet été, pour faire de la place et libérer le vestiaire d'un poids. La possibilité annoncée de le voir signer à Chelsea vient de prendre un énorme coup de froid.

Cela avait été plutôt timide l’été dernier. Mais au prochain mercato, le Paris SG va réellement tenter de se défaire de Neymar, qui n’est plus considéré comme un joueur capable de faire progresser l’équipe parisienne, et de mettre en avant le club de façon positive. Malgré son énorme impact médiatique, ce sont plus souvent des critiques sur son hygiène de vie, sur son salaire en inadéquation avec sa présence sur le terrain, ses performances irrégulières et ses blessures, qui reviennent sur le dessus de la table à chaque occasion. Le Paris SG s’est une nouvelle fois privé de lui en ce mois de mars, souvent considéré chaque saison comme la période clé à bien négocier pour le club de la capitale. Exit donc la Ligue des Champions et même la Coupe de France, le PSG n’a plus qu’à faire comme à chaque printemps, avec la promesse d’une révolution pour se défaire des mauvaises habitudes.

Le PSG rêve de vendre Neymar

News #Neymar: He was linked to @ChelseaFC based on a reported conversation between Boehly & Al-Khelaifi. But understand that #CFC is not seriously considering to sign him in summer. Neymar and Chelsea is not hot at this stage. @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/CBUVPP8Ioy — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 14, 2023

En attendant de voir ce que cela va donner, le problème Neymar risque de pourrir tout le mercato. Sur le papier, le PSG ne veut plus du Brésilien et rêve de le vendre pour alléger sa masse salariale et améliorer la vie du vestiaire tout en construisant un effectif qui se base sur Kylian Mbappé et ses qualités. Mais ce doux rêve risque de se fracasser à la réalité du marché. L’ancien barcelonais possède un contrat en béton armé jusqu’en juin 2027, et il a même été prolongé automatiquement l’été dernier. Le salaire qui va avec rend tout transfert impossible sans d’énormes efforts à faire, et ce à plusieurs niveaux, que ce soit du PSG sur le montant à récupérer, que le joueur sur son futur salaire qui ne pourra pas être du même acabit. Il reste à savoir jusqu’à quel point le Paris SG est prêt à faire des sacrifices pour se séparer d’un joueur qui le symbole des échecs de ces dernières années.

Le PSG et Chelsea discutent...

Et enfin, malgré tous ces efforts, il faut quand même trouver un point de chute. Et à ce niveau, le PSG vient de se prendre une grosse claque en provenance de Premier League. Le championnat anglais, en raison de sa puissance économique et de la volonté des propriétaires des clubs majeurs de miser gros pour faire grimper leur équipe au classement, est souvent perçu comme le refuge possible de Neymar pour l’après-Paris SG, même si la dimension physique de la Premier League ne lui convient pas réellement. Newcastle a parfois été cité, mais c’est Chelsea qui semble le plus intéressé. La rencontre entre Todd Boehly, le propriétaire des Blues, et Nasser Al-Khelaïfi, il y a quelques mois, avait mis le feu au poudre. Mais la réalité est brutalement revenue sur le devant de la scène ce mardi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

La version allemande de Sky Sports, par le biais de son reporter spécialisé dans le mercato Florian Plettenberg, a tenu à faire savoir que Chelsea n’avait tout simplement aucun intérêt particulier à faire signer Neymar en fin de saison. « Il était lié à Chelsea en raison de la discussion entre Boehly et Al-Khelaïfi. Mais comprenez bien que Chelsea ne considère pas sérieusement le signer cet été. Neymar à Chelsea, ce n’est pas du tout chaud pour le moment », a fait savoir le journaliste, qui tient à expliquer que le club londonien n’est pas spécialement tenté de faire venir le numéro 10 du PSG, actuellement blessé, et ce pour plusieurs mois. Les Blues cherchent pour le moment plutôt à vider un peu leur vestiaire, qui comprend de nombreux joueurs achetés très chers et qui ne jouent quasiment pas. Pour le moment, Chelsea semble surtout se focaliser sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel, quitte à les payer très cher comme Enzo Fernandez et Mykhaylo Mudryk.