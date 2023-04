Neymar, la fête est finie, il rentre à Paris

Dans : PSG.

Au repos au Brésil après son opération, Neymar va rentrer en France pour accélérer sa rééducation. Le PSG lui laisse le temps de revenir et lui fixe le mois de juillet comme date de reprise pour être à 100 %.

Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar connait une nouvelle saison tronquée. Il en a l’habitude, puisque rarement le PSG a pu compter sur son numéro 10 pendant un exercice au complet, ce qui est l’un des problèmes du Brésilien dans sa carrière parisienne. Absent pour la Ligue des Champions, l’ancien prodige de Santos fait tout de même bien savoir qu’il suit son équipe de près, et montre ainsi régulièrement une photo d’écran de sa télévision lors d’un match du PSG. C’est à peu près tout en ce qui concerne son attachement à son club, alors que Neymar est retourné au Brésil pour la suite de sa rééducation. Il y joue au poker, aux jeux vidéos, organise quelques fiestas et suit pas mal le championnat brésilien, pour lequel il n'hésite pas à s'enflammer.

Peu d'activité, mais une petite fête au passage

Plus d’un mois après son opération, le meneur de jeu a désormais commencé à prendre ses premiers appuis, même s’il se déplace toujours en béquilles. Il est désormais attendu à Paris pour la fin du mois d’avril, où sa botte orthopédique sera retirée, ce qui lui permettra d’accélérer dans sa récupération. Une longue immobilisation donc, pour une indisponibilité forcément coûteuse pour le Paris SG, mais qui se veut décisive pour la suite de sa carrière. Même si le football ne semble pas trop manquer à Neymar, qui a organisé une fête pour l’anniversaire de sa compagne Bruna Biancardi le week-end dernier, le club parisien espère retrouver un joueur plus solide que lors de son arrivée en 2017.

A cette époque, des premières fragilités à la cheville avaient été décelées à la visite médicale, sans remettre en cause son transfert. Mais les opérations pour soigner en urgence les blessures n’ont pas permis par la suite de totalement guérir ces soucis. Selon Le Parisien, les médecins de la clinique de Doha qui ont opéré Neymar estiment cette fois-ci que le numéro 10 du PSG devrait retrouver une totale solidité de la cheville et éviter ainsi d’être sujet à de nouvelles blessures au moindre choc comme ce fut le cas à la Coupe du monde, puis face à Lille.

Sans prédire son avenir et notamment le fait que Nasser Al-Khelaïfi aimerait le voir faire ses valises, ce qui a peu de chances d’arriver avec sa situation sportive actuelle, Neymar est bien décidé à prendre son temps, avec la mission d’être opérationnel en juillet pour le début de la saison du PSG. Une révolution de plus sera passée, et les supporters rêveront surement encore une fois de voir le « Ney » de nouveau voler sur le terrain pour porter leur club.