Neymar félicite le Real, le PSG ne va pas aimer

Depuis le feuilleton Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid a rejoint le FC Barcelone chez les rivaux du Paris Saint-Germain. Cela n’a pourtant pas empêché Neymar de complimenter indirectement la Maison Blanche pour sa politique de recrutement basée sur les jeunes talents prometteurs.

Déclaration anodine ou tacle subtil ? Dans un échange avec le youtubeur Fiago, Neymar a donné une réponse qui n’est pas passée inaperçue en Espagne. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été interrogé sur les jeunes talents qui lui procurent le plus d’émotions. Sans grande surprise, le Brésilien n’a pas cité les noms de titis parisiens, ni celui de Kylian Mbappé. L’ancien prodige de Santos a préféré mettre en avant deux de ses compatriotes.

« Endrick et Rodrygo », a-t-il répondu. Rien de très étonnant a priori. Sauf que la presse espagnole y voit une critique contre le Paris Saint-Germain et ses décisions au mercato. En effet, Neymar aurait volontairement cité deux joueurs du Real Madrid afin de complimenter la politique de recrutement de la Maison Blanche. Depuis quelques années, le club dirigé par Florentino Pérez investit essentiellement sur les jeunes les plus prometteurs, et notamment sur des Brésiliens comme Endrick, Rodrygo ou encore Vinicius Junior, devenu l’une des stars des Merengue.

Neymar toujours remonté contre le PSG ?

Rien à voir avec les choix du champion de France qui préfère recruter des stars confirmées avec l’objectif de remporter la Ligue des Champions le plus vite possible. Neymar serait-il en désaccord avec le plan de ses supérieurs ? En tout cas, le média Defensa Central rappelle que l’international auriverde n’a pas oublié le traitement infligé par la direction francilienne l’été dernier. Il se disait que le Paris Saint-Germain souhaitait pousser Neymar vers la sortie. D’ailleurs, de nouvelles rumeurs confirment cette volonté en vue du prochain mercato estival. Ce qui expliquerait ce tacle supposé.