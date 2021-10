Neymar fait totalement craquer cette actrice française !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Toujours célibataire, alors qu'il va bientôt atteindre la trentaine, Neymar fait littéralement fondre Anaïs Demoustier, une jeune actrice française. Cette dernière avoue craquer sous le charme de la star du PSG.

On a prêté de nombreuses conquêtes à Neymar, essentiellement au Brésil, le footballeur du Paris Saint-Germain ayant même eu parfois quelques soucis avec ses liaisons féminines. Mais c’est une véritable déclaration enflammée qu’une actrice française fait au numéro 10 brésilien, dont on ne sait pas s’il lit Madame Figaro, un des suppléments du quotidien national du même nom. Répondant à une interview, Anaïs Demoustier, qui a joué dans de très nombreux longs métrages, dont notamment Quai d’Orsay, Une nouvelle amie, ou bien encore Alice et le maire, qui lui a valu le César de la meilleure actrice en 2020, a reconnu qu’elle était sous le charme de Neymar, dont elle a vanté la beauté physique. Agée de 34 ans, l’actrice a voit dans le footballeur du PSG comme une oeuvre d'art.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @anaisdemoustierofficiel

Et Anaïs Demoustier de vanter les qualités de plusieurs sportifs, mais surtout de Neymar. « Quand j’évoque la beauté pure chez les actrices, je pense à Penélope Cruz, Marine Vacth et Golshifteh Farahani. Des femmes opposées à ce que je suis (rires) ! Ce sont des beautés puissantes, avec des caractères, qui mettent tout le monde d’accord. Je réalise que les femmes que je trouve belles ont quelque chose de sauvage, presque d’animal en elles. Côté hommes, je suis assez ringarde et reste bloquée sur Leonardo DiCaprio dans Titanic. Malgré sa candeur et sa fraîcheur dans le film, on sentait une grande virilité chez lui. Sinon, je dirais que le tennisman Stéfanos Tsitsipás est un apollon ; une statue grecque qu’on pourrait exposer dans Rome. Et, dans un genre différent, j’associe Neymar à un léopard. Je le trouve sublime, et il est physiquement mon idole. Je ne me mets tellement pas dans ce genre de catégorie que je les regarde un peu comme si j’étais au musée… !», explique la native de Lyon, qui n'est pourtant pas vraiment une fan de foot.

Dans le passé, Neymar a eu une liaison avec une actrice, mais il s'agissait d'une artiste brésilienne, Bruna Marquezine, et le couple s'est désormais séparé. Ces derniers mois, le footballeur parisien a été un peu plus instable, même si la presse de son pays affirme qu'il aurait une relation avec Abril Cols, une très célèbre influenceuse espagnole même si ce dernière a démenti ces rumeurs. De même, Neymar a également été cité comme étant très proche d'une skateuse professionnelle ou bien encore d'un mannequin français, sans que cela soit réellement sérieux. Le « léopard » Neymar a visiblement d'autres chats à fouetter que de s'installer durablement dans une vie de famille, la preuve, son fils David Lucca, qu'il a eu lorsqu'il avait 17 ans, vit toujours au Brésil. Le grand amour attendra encore un peu.