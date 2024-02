PSG ‍: Nouvelle révélation dans le délirant dossier Xavi Simons

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison éblouissante en prêt à Leipzig, Xavi Simons devrait faire son retour au PSG l’été prochain. Mais pour faire revenir son propre joueur, le club de la capitale va devoir payer.

Le prêt de Xavi Simons du Paris Saint-Germain à Leipzig n’est pas aussi simple que cela en a l’air. Racheté par le PSG au PSV Eindhoven, l’international néerlandais a ensuite été prêté en Allemagne pour une saison sans option d’achat. Depuis le début de la saison, le club parisien observe avec attention les prestations de l’ancien Barcelonais et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont très satisfaisantes. Auteur de 8 buts et 9 passes décisives en 31 matchs depuis le début de la saison, Xavi Simons s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga cette saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Homme fort de Leipzig, le Néerlandais est au cœur de toutes les convoitises. Le RB Leipzig aimerait le conserver un an de plus en prêt mais le PSG ne veut pas entendre parler de ce scénario. Avec le départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Paris compte plus que jamais sur Xavi Simons pour être l’un de ses hommes forts en attaque. Mais à en croire les informations du Parisien, le champion de France en titre va devoir payer cet été s’il veut récupérer son propre joueur. En effet, le quotidien francilien explique que « l’opération n’est pas si simple » avant d’ajouter.

PSG : Leipzig met fin à la fake news sur Xavi Simons https://t.co/J3gKHNQiZv — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2024

« Certains acteurs proches du dossier précisent même que le club parisien ne sera libre à 100 % dans ce dossier qu’en 2025. Comprenons par-là que, selon les accords passés pour son retour, ce n’est pas à Leipzig mais à Eindhoven que le PSG devra verser divers bonus s’il se décidait à le faire revenir dans l’équipe au mois de juin ». Aussi fou que cela puisse paraître, le Qatar va donc devoir payer l’ancien club de Xavi Simons pour le faire revenir cet été alors même que le Néerlandais est sous contrat avec le PSG. Des accords inédits qui prouvent que le prêt du joueur à Leipzig n’était pas aussi simple que ça l’été dernier. Mais pour Luis Enrique et pour les supporters, l’essentiel est que Xavi Simons joue avec le PSG la saison prochaine et à moins d’une très grosse surprise, cela devrait être le cas.