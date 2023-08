Neymar et Verratti virés du PSG, réunion brutale à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est déterminé à entrer dans une nouvelle ère et une réunion l'a encore confirmé ce mercredi. Luis Campos et Luis Enrique ont reçu des joueurs et ont prévenu cinq d'entre eux que le PSG n'en voulait plus cette saison. Neymar et Marco Verratti sont concernés.

Le PSG jouera dans trois jours son premier match de la saison de Ligue 1, et c'est peu dire que la tension est plutôt extrême du côté du centre d'entraînement de Poissy. Tandis que Kylian Mbappé a pris ses repères dans le loft, et a été prévenu qu'il ne sera pas dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Lorient, le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne va pas être le seul à devoir rapidement ranger son casier. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins annonce qu'il y a quelques heures, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi ont reçu Marco Verratti, Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat et Renato Sanches afin de les informer que le club de la capitale ne comptait pas sur eux cette saison et qu'ils devaient donc trouver une solution ailleurs. Et les champions de France n'en sont pas restés là niveau brimade.

Le PSG fait table rase avant le début de saison

En effet, pour mettre des actes en face de ces paroles, les dirigeants du PSG ont mis Verratti, Neymar, Ekitike, Bernat et Sanches à l'écart pour ce que la Ligue de Football Professionnel appelle le Media Day. Autrement dit, ces cinq joueurs n'apparaissent pas pour l'instant dans la communication officielle du club de la capitale, histoire qu'ils comprennent bien le message oral passé par Luis Enrique et Luis Campos. Une séance dont Kylian Mbappé a évidemment aussi été privée. Depuis 48 heures, Neymar et Verratti étaient présentés comme souffrant, même si cela n'empêchait pas les rumeurs de circuler sur un départ imminent des deux joueurs. Mais cette fois les choses sont claires, la star brésilienne et le milieu de terrain italien vont probablement devoir accepter de partir. Ce qui sera assurément plus simple pour Marco Verratti, qui avait déjà validé le principe d'un transfert en Arabie Saoudite, que pour Neymar qui lui fait la fine bouche devant les propositions venues de Saudi Pro League.

En l'espace de quelques semaines, le Paris Saint-Germain aura donc perdu Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar. Une incroyable révolution qui intervient au moment où le PSG devrait faire entrer des investisseurs américains dans le capital du club. Il y a un an, juste avant de prolonger Mbappé, Nasser Al-Khelaifi avait promis un changement de cap dans le projet du Qatar à Paris, il aura fallu attendre 2023 pour le voir se concrétiser. Il faut désormais savoir ce que cela va apporter sportivement à une équipe totalement reconstruite durant un mercato loin d'être terminé.