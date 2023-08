PSG ‍: Verratti, une fausse maladie et ses adieux samedi ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce mardi, on a appris que Marco Verratti ne s'entraînait pas avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien souffrant officiellement d'un « virus ». Mais la réalité serait bien différente et l'avenir de Petit Hibou au PSG est désormais très incertain.

Plusieurs médias ont annoncé la mauvaise nouvelle, à savoir qu’à quelques jours de la réception de Lorient au Parc des Princes, Marco Verratti était probablement forfait en raison d’un virus dont on ne connaît pas la nature. Mais, très vite, d’autres sources moins institutionnelles ont fait savoir que le joueur italien n’était aucunement malade, mais que son absence à l’entraînement était uniquement liée à son départ plus que probable en Arabie Saoudite avant la fin du mercato. Ce n’est pas la première fois que le transfert du natif de Pescara vers la Saudi Pro League est évoqué, puisqu’il y a 24 heures on a annoncé une nouvelle offre de 45 million d’euros avait été transmise par Al-Hilal au PSG pour Marco Verratti et aussitôt refusée. Mais les choses sont désormais engagées et le milieu de terrain italien est tout proche d’un départ.

Verratti et le PSG, c'est bientôt fini

Ce mercredi, Sports Zone et quelques insiders du PSG très bien informés confirment que cette histoire de virus est juste bonne à masquer la fin de la carrière parisienne de Marco Verratti, arrivé à Paris en 2012 le même jour que Zlatan Ibrahimovic, et qui avait prolongé jusqu'en 2026 en décembre dernier. « Marco Verratti ne souffre d’aucun virus. Il ne s’est pas entraîné, car il est en instance de départ. Une nouvelle offre va être présentée prochainement. Même si tout vient à se décanter, Marco veut quand même jouer une dernière fois au Parc ce week-end », précise Sports Zone, qui voit donc le milieu italien de 30 ans faire son jubilé samedi soir contre Lorient avant de filer vers le très rémunérateur championnat d'Arabie Saoudite. Une compétition que les très nombreux fans parisiens de Marco Verratti pourront suivre puisque l'on a appris que Canal+ avait acheté les droits de la Saudi Pro League pour les deux prochaines saisons.