PSG : Neymar en Premier League, ça se bouscule

Par Adrien Barbet

Une nouvelle fois blessé au moment crucial de la saison du PSG, Neymar commence à agacer la direction parisienne qui aimerait se débarrasser du Brésilien. Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par Neymar.

Malgré un excellent début de saison, le constat est encore une fois similaire pour Neymar qui n'a toujours pas fait de saison complète avec le PSG. Le Brésilien qui s'est fait opérer avec succès de la cheville, et qui devrait retrouver la compétition à l'automne, ne semble plus être dans les plans des dirigeants du club de la capitale, lesquels souhaitent construire un projet uniquement autour de Kylian Mbappé. Joueur le plus cher au monde, recruté en 2017 pour 222 millions d'euros, Neymar pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. L'attaquant de 31 ans, dont la condition physique s'est considérablement dégradée depuis son arrivée à Paris, reste un joueur avec une très belle cote sur le marché des transferts. Notamment en Premier League où plusieurs clubs sont convaincus par son rendement, dont Manchester United.

Paris ne veut plus de Neymar, United est là pour le récupérer

Selon les informations de Mundo Deportivo, Neymar a plusieurs courtisans en Angleterre : Arsenal, Liverpool, Chelsea et Manchester United. Les Red Devils sont proches d'être rachetés par le Qatar, ce qui pourrait faciliter le transfert du joueur parisien outre-Manche. De son côté, le journal The Sun affirme que Newcastle, qui est sous pavillon saoudien, prépare également une offensive pour s'offrir les services de Neymar. De même, Chelsea serait ciblé par Pini Zahavi, le très puissant intermédiaire qui avait contribué à faire venir Neymar du Barca à Paris en 2017. Le Brésilien a déjà joué en Espagne, en France et au Brésil et pourrait se laisser tenter par le Premier League, présenté comme le championnat le plus relevé au monde. Il faut toutefois prendre ces infos avec des pincettes, car on a appris ce mardi que Neymar pourrait ne faire son retour à la compétition qu'en octobre ou novembre. De quoi calmer bien des ardeurs.