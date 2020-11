PSG : Mbappé imite Neymar, tension colossale à Paris !

Dans : PSG.

Compétiteur dans l’âme, Neymar n’a pas apprécié le mauvais match du PSG sur la pelouse du Parc des Princes contre Bordeaux (2-2).

Et vraisemblablement, le n°10 du Paris Saint-Germain a fait part de sa colère et de son mécontentement à ses coéquipiers. A en croire les informations divulguées dimanche par Paris Fans, Neymar a pris la parole dans le vestiaire du PSG afin d’hausser le ton et exiger plus de la part de tous ses coéquipiers. A quatre jours du choc en Ligue des Champions face à Manchester United, l’international brésilien a bien conscience que le Paris SG est loin du compte, et que si une telle prestation est livrée à Old Trafford, le club de la capitale pourrait bien compromettre ses chances de qualification en huitième de finale de la compétition.

Visiblement, Neymar n’est pas le seul Parisien à s’agacer des performances très moyennes de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel. A en croire les informations obtenues par Le Parisien, Kylian Mbappé est également chafouin depuis quelques jours. Un constat notamment valable après la défaite à Monaco le week-end dernier à Louis II (3-2). « La semaine passée, c'est Kylian Mbappé qui n'avait pas goûté les deux visages de son équipe en Principauté, regrettant le relâchement après la pause. En interne, le champion du monde avait témoigné de son incompréhension et affiché une forme d'agacement alors que Paris menait 2-0 avant de s'incliner (3-2) » note le quotidien, avant de poursuivre. « Au fond, les crispations agitent le club à chaque étage, entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo, entre les stars entre elles, entre les stars et le coach ». Autant dire que la tension est vive au Paris Saint-Germain, plus que jamais sous pression avant le périlleux déplacement sur la pelouse de Manchester United mercredi soir en Ligue des Champions.