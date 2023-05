Neymar et Verratti à vendre, accord total au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'été pourrait être meurtrier du côté du Paris Saint-Germain. Outre Lionel Messi, qui ne prolongera pas son contrat, Neymar et Marco Verratti son ouverts à un départ et le club ne les retiendra pas.

Petites causes, grands effets. Lorsque le mercredi 3 mai, quelques centaines de membres du Collectif Ultras Paris ont débarqué devant le siège du PSG, rien ne disait que cela pourrait avoir un impact sur l’avenir du club de la capitale. Ce jour-là, tout le monde en avait pris pour son grade, et notamment Marco Verratti, souvent épargné par les virages du Parc des Princes. Mais c’est surtout le déplacement de quelques dizaines de supporters devant le domicile de Neymar pour réclamer son départ qui a fait exploser la cocotte-minute. Et à en croire Dominique Sévérac et Benjamin Quarez, tout cela a fait effet puisque le départ du milieu de terrain italien et de l’attaquant brésilien ne sera pas une énorme surprise lors du prochain mercato.

💬 "Un truc à ne pas faire"



Philippe Goguet, fondateur de CulturePSG et co-auteur de "Rouge et Bleu", revient sur la manifestation de supporters du PSG devant le domicile de Neymar ce mercredi pic.twitter.com/xlphgH0BwD — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) May 4, 2023

Visiblement surpris, et un peu effrayé, par ce débarquement de supporters devant son domicile en région parisienne, Neymar aurait indiqué à son clan qu’il ne souhaitait plus jouer au PSG la saison prochaine, et qu’il fallait se mettre à l’écoute des éventuelles offres susceptibles de lui permettre de Paris. Samedi soir, Neymar affichait un large sourire dans les tribunes du Parc des Princes en regardant le Paris Saint-Germain corriger Ajaccio et faire un pas de géant vers un onzième titre de Champion de France. Même s’il est lié jusqu’en 2027, cela pourrait être le dernier de Neymar sous le maillot parisien. Mais l’ancien Barcelonais ne serait pas le seul gros départ de l’été.

Verratti n'est plus intouchable au PSG

Le Parisien affirme et répète que Marco Verratti a lui aussi son ticket de sortie au prochain mercato, même s’il a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2026 en fin d’année dernière. Lassé du comportement extra-sportif de l’international italien, dont le média répète qu’il est bien revenu avec 4 kilos de trop après la pause du Mondial, Nasser Al-Khelaifi ne veut plus se battre pour garder Verratti, le président du Paris Saint-Germain ne voulant plus devoir gérer des joueurs qui ne se consacrent pas à 100% au club. Du côté de l'Italien, dont le nom a été cité comme pouvant suivre Lionel Messi en Arabie saoudite, on ne dira pas non à une grosse offre, Petit Hibou ayant compris que les supporters parisiens étaient également à bout le concernant. Le Paris Saint-Germain ne veut garder que Kylian Mbappé en tête d'affiche, et désormais tout le monde semble l'avoir compris.