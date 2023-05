Neymar insulté à Paris et devant son domicile

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La manifestation du Collectif Ultras Paris n'a donné lieu à aucun débordement devant le siège du PSG. Cependant, des chants injurieux ont été lancés à l'encontre de plusieurs joueurs, dont Neymar. Et ce dernier a même vu des supporters débarquer chez lui en région parisienne.

« Neymar fils de pu.. », les membres des Ultras qui sont venus manifester ce mercredi soir devant le siège du Paris Saint-Germain n’ont pas fait dans la dentelle. Si d’autres joueurs ont pris cher, c’est ce chant contre le Brésilien qui a fait des vagues, car l’an dernier, après l’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, la star brésilienne avait reçu le même genre d’injures de la part du Virage Auteuil.

Neymar dans le collimateur des Ultras

Avec un peu de recul, Romain Mabille, responsable du Collectif Ultras Paris, avait reconnu sur France Bleu Paris que les insultes à destination de la maman de Neymar était de trop. « La banderole sur sa mère c’est dur. Aujourd’hui, la situation s’est creusée, il n’y a pas de volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation. Neymar marche à l’affectif, on aurait pu prévoir une relation différente », avait reconnu, en février dernier, le responsable du CUP.

Mais ce mercredi, pas de banderole, mais un chant visant toujours la maman du numéro 10 de la Seleçao et du PSG, actuellement blessé après une opération à la cheville. Sur les réseaux sociaux, même si les supporters parisiens sont favorables au mouvement d'humeur du Collectif Ultras Paris, ils le sont moins avec ces insultes maternelles qui ont également visé Marco Verratti et Lionel Messi. « Le sentiment de gêne sur cette vidéo… Neymar est devenu le bouc émissaire de tous les problèmes du club et c’est triste ! », écrit un fan du PSG, tandis que le compte Paris Saint-Germain Actualités avoue lui aussi son malaise face à ces séquences vécues en pleine rue devant les bureaux du PSG : « Je suis vraiment de tout cœur avec les ultras. Seule chose que je ne suis pas d'accord, c’est d'essayer de forcer les décisions du club en disant "Neymar casse toi",alors qu'il y a 1 mois un sondage à fait part que 68% voulaient que Neymar reste. Le club n'appartient pas qu'aux Ultras. »

Quelle honte 😂😂😂😂😂 @ChelseaFC alignez un peu d’argent et c bon https://t.co/jRwGSPIs6u — NeymarFR (@NeymarFr_) May 3, 2023

On en était là lorsque dans la soirée, via les réseaux sociaux, Neymar annonçait que des supporters étaient présents devant la porte de son domicile en région parisienne, lançant des chants pour réclamer son départ du Paris Saint-Germain. Et rapidement, plusieurs vidéos ont confirmé qu'effectivement, quelques dizaines de fans du PSG étaient devant la barrière du domicile de la star brésilienne en hurlant des « Neymar casse-toi » sans qu'aucune tentative d'intrusion ne soit constatée. Le calme est rapidement revenu devant la maison de Neymar, lequel sait cependant à quoi s'en tenir.