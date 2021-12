Neymar et Pochettino virés, Mbappé teste le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fortement annoncé au Real Madrid l’été prochain, lorsque son contrat au Paris Saint-Germain aura expiré, Kylian Mbappé n’aurait pas totalement écarté l’idée d’une prolongation. Mais l’attaquant français poserait d’énormes conditions histoire de tester l’attachement de ses dirigeants.

Sans surprise, le Real Madrid est impatient d’enregistrer la signature de Kylian Mbappé. La Maison Blanche avait déjà tout tenté pour l’obtenir l’été dernier, sans succès puisque le Paris Saint-Germain n’a jamais cédé. Mais quelques mois plus tard, la direction francilienne ne peut plus s’interposer entre son attaquant en fin de contrat et les Merengue. L’actuel leader de Liga a donc le champ libre, du moins si le Français accepte de confirmer son arrivée dès le mois de janvier.

Mbappé veut travailler avec Zidane

Ce n’est pas si sûr étant donné que Kylian Mbappé ne semble pas aussi impatient que le Real Madrid. Pour commencer, on imagine facilement la situation inconfortable que provoquerait une signature avant le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et les Madrilènes. Mais surtout, le média El Nacional croit savoir que Kylian Mbappé n’a pas fini de jouer avec les nerfs de ses supérieurs. En effet, l’ancien Monégasque aurait posé quatre conditions histoire de voir jusqu’où le président Nasser Al-Khelaïfi peut aller pour le garder.

Le buteur parisien demanderait à ce que le Paris Saint-Germain le traite comme un futur Ballon d’Or, ce qui n’est visiblement pas encore le cas. L’international tricolore aimerait aussi que le club change d’entraîneur au profit de Zinédine Zidane. Malheureusement pour le coach actuel Mauricio Pochettino, c’est aussi la volonté du patron qatari. Ensuite, Kylian Mbappé, qui aime lui aussi partir du côté gauche, ne serait pas contre le départ de Neymar, toujours encensé malgré ses nombreuses absences. Enfin, le numéro 7 a confiance en son association avec Lionel Messi, mais réclamerait un salaire supérieur à celui de l’Argentin. En gros, Kylian Mbappé veut devenir LA star du club.