Neymar est déjà banni aux Etats-Unis

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a récemment confié son souhait de pouvoir jouer en Major League Soccer avant de finir sa carrière de footballeur. Le Brésilien s'est déjà mis à dos les responsables du championnat nord-américain.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Neymar pense déjà à son avenir, car le footballeur brésilien n’a pas l’intention de finir sa carrière en Europe et encore moins d’y vivre une fois qu’il sera à la retraite. C’est ce qu’il a d’ailleurs confié lors d’une récente participation à un podcast de son pays, Fenomenos. Avouant qu’il avait réellement le désir de reporter encore une fois le légendaire maillot du FC Santos, le mythique club brésilien qu’il a quitté en 2013 pour signer au FC Barcelone. Mais, l’attaquant de 30 ans a également évoqué la possibilité de disputer le championnat nord-américain, un choix souvent fait par des joueurs en fin de carrière. « « J’ai très envie de jouer aux États-Unis, au moins une saison. La MLS, c'est un championnat court et tu as trois ou quatre mois de vacances », avait lancé Neymar, qui y voyait là un gros avantage à ce stade de sa carrière. Des propos très francs qui ont eu de l’écho aux États-Unis.

Neymar aime les vacances, la MLS ne veut pas de lui

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️ pic.twitter.com/b3hYC401mC — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2022

Cependant, du côté de la Major League Soccer, on n’a pas vraiment apprécié le fait que Neymar parle souvent du championnat nord-américain de cette manière, en mettant surtout en avant le fait qu’il ne durait pas longtemps et ne nécessitait pas un engagement maximum. Et Don Garber, qui est le patron de la MLS a prévenu que dans ces conditions, aussi doué soit-il, Neymar n’était pas vraiment désiré aux États-Unis. « Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière, car il a décidé qu'il voulait prendre sa préretraite en MLS. S'ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre ligue, respecter le championnat et ses fans, alors nous ne voulons pas d'eux », a prévenu le responsable de la Major League Soccer, qui souhaite que désormais on mette plus en valeur les jeunes footballeurs qui sont dans son championnat, ou du moins ceux qui ne viennent pas y préparer la retraite, comme cela a souvent été le cas ces dernières années quoi qu’il en dise. Pour Neymar, rien de bien grave, la star brésilienne du PSG étant probablement déjà convoitée par des clubs de MLS, conscient de son poids marketing sur toute la planète.