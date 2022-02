Neymar s'offre une petite soirée avec Batman

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a beau être revenu dans le droit chemin pendant toute sa phase de récupération, la star brésilienne du PSG s'est offerte une petite sortie ce lundi soir afin de regarder en avant-première le nouveau Batman à Paris

Pas de problème de file d'attente aux caisses des cinémas et de voisins qui mangent du pop-corn, Neymar a eu droit de voir en avant-première et lors d’une projection privée le film The Batman, qui sortira officiellement le 2 mars prochain. Ce lundi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été reçu par Robert Pattinson, qui jouera le rôle de l’homme chauve-souris, et Zoë Kravitz, la fille du chanteur, qui interprète Catwoman. Toute l'équipe est actuellement en tournée promotionnelle, Neymar ayant même eu droit de découvrir la Batmobile garée devant le studio où avait lieu la projection. La bande-annonce de The Batman avait été présentée la veille lors du NBA All-Star Game.